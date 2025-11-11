Inicio
Entretenimiento

Karina García gana más de 37 millones en dos horas

Mar, 11/11/2025 - 16:27
Karina García habló de cuánto cobra por asistir a un evento de unas dos horas y generó revuelo en redes sociales.
Cuánto cobra Karina García por ir a un evento
Créditos:
Redes sociales

Karina García, una de las participantes más comentadas de La Mansión de Luinny, volvió a acaparar titulares tras una reveladora confesión sobre sus ingresos. Conocida por su carisma y franqueza, habló sin filtros sobre las cifras que puede llegar a cobrar por participar en un evento, dejando a muchos con la boca abierta.

Durante una entrevista que rápidamente se hizo viral en redes sociales, la creadora de contenido explicó que sus honorarios pueden oscilar entre 5.000 y 10.000 dólares por apenas dos horas de trabajo —una suma que equivale a más de 37 millones de pesos colombianos—.

“Depende del evento. O sea, ya casi no lo hago, pero, por ejemplo, a mí me contratan para ir de host a un lugar, por eso cobro 5.000 dólares; dos horas, 10.000 dólares”, reveló la modelo.

Karina García también aclaró que sus tarifas varían según el tipo de evento, la marca y las condiciones del compromiso, dejando claro que su trabajo como imagen y anfitriona está muy bien valorado.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios aplaudieron que la antioqueña le dé valor a su tiempo y trayectoria, otros se mostraron asombrados por las cifras que maneja la influencer.

Lejos de preocuparse por las críticas, Karina se mantiene firme en su filosofía de trabajo. “Nada de esto ha sido suerte, todo ha sido trabajo”, ha expresado en más de una ocasión, reafirmando que detrás de su éxito hay disciplina, esfuerzo y una estrategia bien construida.

Creado Por
Kienyke.com
Karina García
La casa de los famosos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Gobierno elimina aranceles a 37 insumos para confecciones
Gobierno elimina aranceles a 37 insumos para confecciones
Medida beneficiará a sector de confecciones y calzado durante dos años. Busca reducir costos de producción y equilibrar competencia con importaciones.
Colombia
Así está distribuida la economía urbana colombiana, según el DANE
Directora del DANE presentando el Censo Económico Nacional Urbano 2024
El DANE identificó 2 millones de unidades económicas urbanas en Colombia, un retrato actualizado de la economía después de más de tres décadas.
Bogotá
Secretaría de Salud atiende caso de posible abuso infantil en San Cristóbal
Secretaría Distrital de Salud
La Secretaría de Salud de Bogotá activó el protocolo de atención tras el ingreso de una menor de edad procedente de un hogar del ICBF.
Entretenimiento
La peinada de Gabriela Tafur a la ex señorita Antioquia
Gabriela Tafur responde a Laura Gallego
"La excusa de libertad de expresión", Gabriela Tafur se pronunció sobre la polémica provocada por Laura Gallego, ex señorita Antioquia.
Kien Opina
Alejandro Toro
Lun, 10/11/2025 - 17:44
La sangre que se está derramando en Sudán
Alejandro Toro
Luis Pérez Gutiérrez
Lun, 10/11/2025 - 17:22
Salarios injustos: una fábrica de pobreza
Luis Pérez Gutiérrez
Carlos Salas
Lun, 10/11/2025 - 13:23
Aquel que dice lo que queríamos oír
Carlos Salas Silva
Juan Pablo Manjarres
Dom, 09/11/2025 - 09:47
Sí, el niño puede perder el año
Juan Pablo Manjarres