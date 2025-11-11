Karina García, una de las participantes más comentadas de La Mansión de Luinny, volvió a acaparar titulares tras una reveladora confesión sobre sus ingresos. Conocida por su carisma y franqueza, habló sin filtros sobre las cifras que puede llegar a cobrar por participar en un evento, dejando a muchos con la boca abierta.

Durante una entrevista que rápidamente se hizo viral en redes sociales, la creadora de contenido explicó que sus honorarios pueden oscilar entre 5.000 y 10.000 dólares por apenas dos horas de trabajo —una suma que equivale a más de 37 millones de pesos colombianos—.

“Depende del evento. O sea, ya casi no lo hago, pero, por ejemplo, a mí me contratan para ir de host a un lugar, por eso cobro 5.000 dólares; dos horas, 10.000 dólares”, reveló la modelo.