Karina García, una de las participantes más comentadas de La Mansión de Luinny, volvió a acaparar titulares tras una reveladora confesión sobre sus ingresos. Conocida por su carisma y franqueza, habló sin filtros sobre las cifras que puede llegar a cobrar por participar en un evento, dejando a muchos con la boca abierta.
Durante una entrevista que rápidamente se hizo viral en redes sociales, la creadora de contenido explicó que sus honorarios pueden oscilar entre 5.000 y 10.000 dólares por apenas dos horas de trabajo —una suma que equivale a más de 37 millones de pesos colombianos—.
“Depende del evento. O sea, ya casi no lo hago, pero, por ejemplo, a mí me contratan para ir de host a un lugar, por eso cobro 5.000 dólares; dos horas, 10.000 dólares”, reveló la modelo.
Karina García también aclaró que sus tarifas varían según el tipo de evento, la marca y las condiciones del compromiso, dejando claro que su trabajo como imagen y anfitriona está muy bien valorado.
Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios aplaudieron que la antioqueña le dé valor a su tiempo y trayectoria, otros se mostraron asombrados por las cifras que maneja la influencer.
Lejos de preocuparse por las críticas, Karina se mantiene firme en su filosofía de trabajo. “Nada de esto ha sido suerte, todo ha sido trabajo”, ha expresado en más de una ocasión, reafirmando que detrás de su éxito hay disciplina, esfuerzo y una estrategia bien construida.