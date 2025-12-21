Ya hay fecha oficial: el ‘Desafío Siglo XXI’ regresa en 2026

La competencia más exigente de la televisión colombiana cerró el año dejando sorpresas, movimientos estratégicos y una creciente expectativa entre sus seguidores. El viernes 12 de diciembre, el reality ‘Desafío Siglo XXI’ emitió su último capítulo del 2025, marcando un punto clave en el desarrollo del juego antes de su habitual receso de fin de año.

Ese episodio no pasó desapercibido. Una prueba decisiva terminó alterando el rumbo de los equipos y dejó a varios participantes y televidentes con más preguntas que respuestas.

Le puede interesar: Así fue la despedida de Jessica Cediel a su padre Alfonso Cediel

Gamma ganó la prueba y ejecutó un cambio que sacudió la competencia

Durante la jornada, el equipo Gamma se quedó con la victoria en la prueba del día, lo que le otorgó un beneficio estratégico determinante. Gracias a ese triunfo, Zambrano y Miryam, capitanes del equipo, obtuvieron el poder de realizar un cambio de integrantes con el equipo rival.

La decisión no fue menor. Los líderes de Gamma optaron por enviar a Julio, expareja de Tina, al equipo Neos, y en su lugar integraron a Kevyn a sus filas. El movimiento generó impacto inmediato, especialmente en el equipo verde, que no esperaba perder la primera prueba de esta nueva etapa de la competencia.

El cambio también tuvo una fuerte carga emocional y estratégica, al separar a Julio de Gamma y alterar las dinámicas internas que venían consolidándose en las últimas semanas.

Así quedaron conformados los equipos tras el último movimiento del año

Luego del intercambio, la competencia quedó dividida de la siguiente manera:

Equipo Neos

Julio, Sofía, Rata, Valentina, Potro, Deisy, Leo e Isa.

Equipo Gamma

Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Valkyria, Gio, Tina y Kevyn.

Estas nuevas conformaciones marcarán el punto de partida cuando el programa regrese a la pantalla en 2026, con alianzas aún frágiles y tensiones que prometen intensificarse.

Tras la emisión del capítulo del 12 de diciembre, ‘Desafío Siglo XXI’ salió temporalmente de la programación habitual de Caracol Televisión. Esta pausa hace parte de una tradición del canal durante la temporada decembrina, en la que se da espacio a contenidos especiales de Navidad y Año Nuevo.

Durante este receso, el horario estelar ha sido ocupado por otros formatos de entretenimiento familiar como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ‘La danza de los millones’, mientras el reality más visto del país toma aire antes de su recta final.

Se confirmó la fecha oficial de regreso

En medio de la expectativa de los fanáticos, Caracol Televisión confirmó que ‘Desafío Siglo XXI’ regresará oficialmente el martes 13 de enero de 2026, justo después del puente festivo de Reyes Magos. La transmisión retomará su horario habitual de las 8:00 p. m.

El anuncio despejó las dudas de los televidentes, quienes se preguntaban cuánto duraría la ausencia del programa y en qué punto exacto se retomaría la competencia.

La actual fase del programa ha sido una de las más comentadas, especialmente desde el ingreso del equipo Neos, cuyo líder fue Kevyn Rúa, ganador de la edición anterior. Su llegada alteró el equilibrio del juego y elevó el nivel competitivo, generando nuevas rivalidades y reconfigurando alianzas.

Con Kevyn ahora en Gamma, el panorama se vuelve aún más incierto y promete intensificar la lucha por avanzar hacia la final.

También le puede interesar: Karol G regaló un momento íntimo que tocó corazones