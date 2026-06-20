La Selección Colombia ya ultima detalles para su segundo examen en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras el sólido debut con victoria 1-3 frente a Uzbekistán, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a RD Congo en Guadalajara, un duelo que podría sellar de forma anticipada su clasificación a los octavos de final. Para este crucial compromiso, la FIFA ya definió la terna arbitral, la cual estará encabezada por el italiano Maurizio Mariani.

Mariani, de amplia trayectoria en el fútbol europeo, viene de registrar una actuación llamativa en esta misma cita mundialista. El réferi italiano fue el encargado de impartir justicia en el empate 1-1 entre Arabia Saudita y Uruguay, juego que no estuvo exento de debate. En la última jugada del partido, Mariani decretó el final justo cuando el seleccionado asiático comandaba un contraataque con clara opción de gol, lo que desató las protestas del banco saudí.

Un viejo conocido para la 'Tricolor'

A pesar de la reciente polémica, el historial de Mariani con la Selección Colombia evoca un grato recuerdo. El único antecedente entre el juez europeo y el conjunto cafetero se remonta a los cuartos de final de la Copa América 2024, cuando la 'Tricolor' firmó una de sus mejores exhibiciones al golear 5-0 a Panamá.

Además, Mariani viene con el ritmo de la alta competencia del Viejo Continente. Recientemente, tuvo a su cargo la final de la UEFA Conference League 2025/2026, un encuentro con tinte colombiano en el que el Crystal Palace, de los nacionales Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, se coronó campeón tras vencer al Rayo Vallecano.

El compromiso entre Colombia y RD Congo, válido por la segunda fecha del Grupo K, se disputará este martes 23 de junio a partir de las 9:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Akron de Guadalajara. Una victoria aseguraría el boleto de Colombia a la siguiente fase antes de medir fuerzas contra Portugal en el cierre del grupo en Miami.