La Selección Colombia tropezó 2-1 ante Croacia en un amistoso marcado por la efectividad europea y los errores propios. Aunque la "Tricolor" pegó primero al minuto 2 con una gran jugada colectiva —pase de Luis Díaz, centro de Johan Mojica y definición de Jhon Arias—, la ventaja duró poco. Luka Vuskovic empató casi de inmediato con un remate de media distancia que se desvió en Lucumí, descolocando a Camilo Vargas.

El partido pudo cambiar al minuto 28, pero Luis Suárez falló una ocasión increíble bajo el arco tras una asistencia servida por 'Lucho' Díaz. Croacia no perdonó y, antes del descanso, Igor Matanovic puso el 2-1 definitivo tras un error de salida de Vargas en un tiro de esquina.

En el segundo tiempo, Néstor Lorenzo movió el banco con ocho cambios, incluyendo los ingresos de Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba, pero el equipo sufrió ante el asedio croata, que estrelló dos balones en el horizontal. Solo "Juanfer" intentó generar fútbol en el cierre, aunque sin socios claros.