La historia moderna de Costa de Marfil no se puede entender sin su selección de fútbol. Tras su independencia de Francia en 1960, el país vivió una era de gran prosperidad económica bajo el mando de Félix Houphouët-Boigny, sustentada en la exportación de café y cacao. Sin embargo, su muerte en 1993 desató una profunda crisis política y social.

Apareció entonces un discurso nacionalista excluyente conocido como "Ivoirité" (marfileñidad), utilizado por políticos para marginar a los habitantes del norte (mayoría musulmana) frente al sur (predominantemente cristiano). Las tensiones acumuladas estallaron en septiembre de 2002 con una cruenta guerra civil que fracturó geográficamente al país: el gobierno retuvo el sur desde Abiyán y las Forces Nouvelles (Fuerzas Nuevas) tomaron el control del norte desde Bouaké.

La Generación de Oro contra la guerra

Mientras la nación se desangraba, en el vestuario de la selección nacional convivían pacíficamente figuras de ambas realidades: musulmanes del norte como Yaya y Kolo Touré junto a cristianos del sur como Didier Drogba y Emmanuel Eboué. Bajo el liderazgo de Drogba, el equipo se convirtió en el único símbolo de unidad y convivencia armónica para el pueblo marfileño.

El punto de inflexión ocurrió el 8 de octubre de 2005. Tras vencer 3-1 a Sudán y lograr una histórica clasificación al Mundial de Alemania 2006, Didier Drogba tomó el micrófono en un vestuario arrodillado y miró fijamente a las cámaras de televisión:

"Hombres y mujeres de Costa de Marfil, del norte, del sur, del este y del oeste... Hoy les rogamos de rodillas: perdonen. Por favor, dejen las armas y organicen elecciones libres".

El impacto fue tan profundo que, una semana después, las facciones en conflicto acordaron un alto el fuego de cara a la cita mundialista de 2006 (donde los marfileños caerían ante Argentina y Países Bajos, despidiéndose con un triunfo 3-2 sobre Serbia y Montenegro).

En 2007, Drogba llevó la reconciliación aún más lejos al exigir que un partido oficial contra Madagascar se jugara en Bouaké, el corazón de la rebelión. Allí, ante un contundente 5-0, líderes enemigos se sentaron juntos y el país entero cantó el himno al unísono, consolidando una tregua que aceleró los acuerdos de paz de Uagadugú.

Retorno a la crisis y el fin de una era

La influencia de la "Generación de Oro" llegó a su cúspide en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pese al ambiente festivo y momentos de ligereza —como el carismático Emmanuel Eboué fingiendo entender las instrucciones en coreano del DT de Corea del Norte—, el equipo quedó fuera en fase de grupos tras empatar con Portugal, vencer a los norcoreanos y caer 3-1 ante Brasil.

La verdadera tragedia regresó a casa poco después. En noviembre de 2010, el presidente Laurent Gbagbo desconoció los resultados electorales que daban como ganador al norteño Alassane Ouattara, desatando una segunda guerra civil que cobró más de 3,000 vidas. Tras la captura de Gbagbo en 2011, el nuevo gobierno nombró a Drogba miembro de la Comisión de Diálogo, Verdad y Reconciliación, demostrando que en estados debilitados, los ídolos deportivos sostienen una autoridad moral superior a la de los políticos tradicionales.

El cierre de este ciclo llegó en el Mundial de Brasil 2014. En pleno proceso de reconstrucción nacional, Costa de Marfil (que había vencido a Japón y caído ante Colombia) vio truncado su sueño de avanzar a octavos por un penal en el minuto 93 ante Grecia (2-1). El colapso de los jugadores en el césped de Fortaleza marcó el "Last Dance" de un equipo que, si bien no alcanzó la gloria deportiva, ya había ganado el partido más importante: salvar el alma de su propia nación.