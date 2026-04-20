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Fútbol

Millonarios confirma doloroso diagnóstico de Falcao García

Lun, 20/04/2026 - 15:50
El equipo 'Embajador' confirmó el diagnóstico de la lesión de su goleador y capitán, Falcao García.
Falcao cumple su tercer ciclo en Millonarios.
Créditos:
Foto: Millonarios.

El delantero colombiano Radamel Falcao García presenta una fractura en el arco cigomático, informó este lunes Millonarios FC tras revelar el parte médico del futbolista que permanece bajo observación tras el fuerte golpe que sufrió en el rostro durante la derrota por 3-1 ante América de Cali.

"El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión. Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución", precisó Millonarios.

Ese tipo de lesión consiste en una fractura del hueso cigomático, también conocido como pómulo, una estructura clave del rostro que conecta con la órbita ocular y la mandíbula, generada frecuentemente por impactos directos que pueden producir inflamación, dolor intenso, dificultad para abrir la boca e incluso alteraciones visuales si compromete tejidos cercanos.

El incidente de Falcao ocurrió el domingo en el estadio Pascual Guerrero, cuando el atacante chocó en una jugada aérea con el defensor Dany Rosero, tras lo cual quedó tendido en el césped con signos de dolor y requirió la rápida intervención del cuerpo médico.

Aunque el capitán del equipo 'embajador' regresó momentáneamente al campo, no pudo continuar en el segundo tiempo y fue sustituido antes de ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

La baja del delantero supone un duro golpe para Millonarios en la recta final del torneo, en la que el equipo figura en la posición undécima, con 22 puntos, y lucha por mantenerse con opciones de clasificación a la siguiente fase. 

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