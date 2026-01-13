Inicio
FIFA elige a Stats Perform como socio oficial de datos del Mundial

Mar, 13/01/2026 - 11:49
Acuerdo exclusivo incluye derechos de apuestas y streaming para 104 partidos de la Copa Mundial 2026.
Créditos:
Cortesía de: freemalaysiatoday

La FIFA anunció este martes la selección de Stats Perform como su primer distribuidor oficial mundial de datos y streaming para apuestas. El histórico contrato plurianual otorga a la empresa tecnológica los derechos exclusivos para gestionar la información en tiempo real de las competiciones más importantes del fútbol global, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina 2027, con el fin de optimizar el mercado de apuestas deportivas y mejorar la experiencia del aficionado.

Un despliegue sin precedentes para 2026

Bajo esta alianza, Stats Perform tendrá la exclusividad sobre los 104 partidos del Mundial 2026, la edición más grande de la historia. A través de sus equipos especializados, RunningBall y Opta, la compañía capturará y transmitirá datos de forma casi instantánea a operadores autorizados en todo el mundo. Este ecosistema tecnológico permitirá que las casas de apuestas dispongan de estadísticas oficiales de jugadores y seguimiento de partidos por IA, asegurando una precisión absoluta en la liquidación de mercados durante el torneo.

Cobertura global y fútbol femenino

El acuerdo no se limita a la cita masculina absoluta; se extiende a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, torneos de Futsal hasta 2029 y las categorías juveniles Sub-20. Además, la asociación integra los contenidos de la plataforma FIFA+, permitiendo a Stats Perform distribuir transmisiones en directo (bet live-streaming) a diversos territorios. Según Romy Gai, director comercial de la FIFA, esta alianza generará oportunidades inéditas para el ecosistema del fútbol, aprovechando el liderazgo de Stats Perform en inteligencia artificial y datos deportivos.

Integridad y visión a largo plazo

Más allá de lo comercial, la colaboración refuerza la seguridad del deporte. La división de Integridad de Stats Perform prestará apoyo técnico al departamento correspondiente de la FIFA para monitorear los contenidos de las federaciones miembro. Por su parte, Carl Mergele, director general de la proveedora de datos, destacó que esta unión cumple con su visión de llevar la "magia del fútbol" a más rincones del planeta a través de herramientas tecnológicas innovadoras y datos verificados en la cúspide del deporte rey.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Mundial 2026
FIFA
