En una noche donde el corazón le ganó a la estrategia, Bosnia y Herzegovina escribió una página dorada en su historia reciente al derrotar a Italia en una definición por penaltis (4-1) tras un agónico 1-1 en el tiempo reglamentario. Lo que parecía una jornada de rutina para la Azzurra, terminó convirtiéndose en una pesadilla táctica y emocional. Por tercera vez consecutiva se quedó sin Mundial.

El inicio del encuentro favoreció a los italianos. Al minuto 14, Moise Kean frotó la lámpara y, con un remate soberbio desde fuera del área, colgó el balón en la escuadra derecha de Nikola Vasilj. Italia dominaba, pero el guion cambió drásticamente al minuto 40: Alessandro Bastoni vio la tarjeta roja directa, dejando a los dirigidos por Spalletti con diez hombres y un mundo por delante.

El rugido de Tabakovic y la resistencia italiana

Bosnia, impulsada por su gente y la superioridad numérica, se volcó al ataque. Donnarumma se erigió como figura con paradas clave ante Demirovic y Tahirovic, pero la resistencia se quebró al minuto 78. Tras un asedio constante, Haris Tabakovic empujó el balón en el área chica tras una asistencia de Edin Dzeko para desatar la locura con el 1-1.

El tiempo extra fue un ejercicio de supervivencia para Italia. A pesar de las intervenciones heroicas de Donnarumma y los remates fallados de Francesco Pio Esposito, el marcador no se movió más, obligando a decidir el destino desde los doce pasos.