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Italia se queda sin Mundial por tercera vez consecutiva: ¿qué selecciones clasificaron?

Mar, 31/03/2026 - 16:35
La tetracampeona del mundo cayó en penaltis ante Bosnia y Herzegovina, y se perderá el Mundial 2026. Conozca aquí los últimos clasificados por Europa.
Italia eliminado del Mundial 2026: los clasificados
Créditos:
EFE

En una noche donde el corazón le ganó a la estrategia, Bosnia y Herzegovina escribió una página dorada en su historia reciente al derrotar a Italia en una definición por penaltis (4-1) tras un agónico 1-1 en el tiempo reglamentario. Lo que parecía una jornada de rutina para la Azzurra, terminó convirtiéndose en una pesadilla táctica y emocional. Por tercera vez consecutiva se quedó sin Mundial. 

El inicio del encuentro favoreció a los italianos. Al minuto 14, Moise Kean frotó la lámpara y, con un remate soberbio desde fuera del área, colgó el balón en la escuadra derecha de Nikola Vasilj. Italia dominaba, pero el guion cambió drásticamente al minuto 40: Alessandro Bastoni vio la tarjeta roja directa, dejando a los dirigidos por Spalletti con diez hombres y un mundo por delante.

El rugido de Tabakovic y la resistencia italiana

Bosnia, impulsada por su gente y la superioridad numérica, se volcó al ataque. Donnarumma se erigió como figura con paradas clave ante Demirovic y Tahirovic, pero la resistencia se quebró al minuto 78. Tras un asedio constante, Haris Tabakovic empujó el balón en el área chica tras una asistencia de Edin Dzeko para desatar la locura con el 1-1.

El tiempo extra fue un ejercicio de supervivencia para Italia. A pesar de las intervenciones heroicas de Donnarumma y los remates fallados de Francesco Pio Esposito, el marcador no se movió más, obligando a decidir el destino desde los doce pasos.

Italia contra Bosnia en repechaje al Mundial.
Créditos:
EFE

La lotería fue para Bosnia

En la tanda de penaltis, la puntería italiana se esfumó. Mientras Benjamin Tahirovic, Haris Tabakovic y Kerim Alajbegovic definían con frialdad para los locales, la presión hundió a la visita. Francesco Pio Esposito envió su remate por encima del travesaño y Bryan Cristante estrelló su disparo en el larguero, dejando la escena servida para el héroe final.

Con zurda y temple de acero, Esmir Bajraktarevic engañó a la portería italiana para sellar el 4-1 definitivo. Bosnia celebra una victoria de carácter que sacude las eliminatorias, mientras Italia regresa a casa con más dudas que certezas tras un partido que se le escapó de las manos.

Bosnia, que jugará su segundo Mundial, está ubicado en el Grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza. 

Los otros clasificados por Europa

  • Suecia, tras vencer 3-2 a Polonia. Estará en el Grupo F junto a Japón, Holanda y Túnez. 
  • Turquía, luego de imponerse 1-0 sobre Kosovo. Compartirá el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia. 
  • Chequia, al imponerse por penales 3-1 (tras igualar 3-3 en el encuentro) con Dinamarca. Jugará en el Grupo A contra México, Corea del Sur y Sudáfrica. 

 

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