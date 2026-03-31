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¡Regreso triunfal! Camila Osorio debuta con victoria en la Copa Colsanitas

Mar, 31/03/2026 - 14:44
La tenista colombiana arrancó con pie derecho la defensa de su título de la Copa Colsanitas de tenis en Bogotá.
María Camila Osorio
Créditos:
Instagram @camilaosorio

No importa cómo comienza, sino cómo termina. Camila Osorio demostró hoy por qué es la consentida de la afición en el Torneo WTA 250 de Bogotá. En un partido que tuvo de todo, la raqueta número uno de Colombia logró una victoria emocionante en la cancha principal de la capital.

De sufrir a dominar

El encuentro no empezó fácil. En la primera parte del juego, la estadounidense Caroline Dolehide estuvo más fina y se llevó el primer punto tras un desempate muy apretado. Parecía que la tarde se le complicaba a la colombiana, pero fue ahí donde apareció la verdadera Camila.

Con el apoyo del público, Osorio ajustó su juego y empezó a presionar los errores de su rival. Mientras la estadounidense cometía fallos constantes en sus saques (regaló 11 puntos por errores de servicio), Camila se hizo fuerte y ganó los siguientes dos sets con total autoridad: 6-2 y 6-1.

Las claves de la victoria

Aunque las estadísticas suelen ser enredadas, los números de hoy explican por qué ganó la colombiana:

  • Aprovechó las oportunidades: de las 11 veces que tuvo la chance de "robarle" el juego de saque a su rival, Camila lo logró en 7 ocasiones.

  • Efectividad en el saque: ganó el 72% de los puntos cuando metió su primer servicio, lo que no le dio respiro a Dolehide.

  • Puntos totales: Al final del día, Camila sumó 110 puntos contra los 82 de su oponente, una diferencia que marca quién mandó en la cancha.

¿Qué viene para la campeona?

Con este triunfo, Camila Osorio ya se mete entre las mejores del torneo (octavos de final). Ahora espera rival para seguir demostrando que, tras 9 días de preparación y tres victorias seguidas en su cuenta personal, está lista para pelear por el título en casa.

María Camila Osorio
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