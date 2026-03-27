El camino al Mundial 2026 no da tregua y la Selección Colombia ya tiene la lupa puesta en lo que sucede en el repechaje. Tras una jornada vibrante, Jamaica logró avanzar a la gran final de su llave tras vencer por la mínima diferencia (1-0) a una aguerrida Nueva Caledonia que vendió cara su derrota.
Con un solitario gol de Bailey Cadamarteri, al minuto 18, los caribeños aseguraron su lugar en el duelo definitivo. Sin embargo, el fútbol mostrado por los dirigidos por Steve McClaren dejó más dudas que certezas ante un rival, en el papel, muy inferior. Ahora, el reto sube de nivel: la República Democrática del Congo es el último obstáculo entre Jamaica y la cita mundialista.
RD Congo se prepara para el duelo definitivo
Mientras Jamaica sufría para vencer a los oceánicos, la RD del Congo ya esperaba cómodamente en la final del repechaje intercontinental gracias a una gesta heroica. El equipo africano, dirigido por el francés Sébastien Desabre, se ganó su derecho a estar en México tras eliminar a la poderosa Nigeria en una definición de infarto.
Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, los congoleños se impusieron 4-3 en la tanda de penaltis. La gran figura fue el arquero suplente Timothy Fayulu, quien ingresó en el último minuto de la prórroga específicamente para los cobros y detuvo dos disparos clave, permitiendo que el capitán Chancel Mbemba sellara la clasificación.
¿Qué le conviene a la 'Tricolor'?
Para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, el partido del próximo martes 31 de marzo será vital. De allí saldrá el tercer rival de Colombia en el Grupo K, donde ya esperan la Portugal de Cristiano Ronaldo y la siempre física Uzbekistán.
- Poderío africano: la RD Congo cuenta con una generación dorada liderada por Yoane Wissa (Newcastle) y Cédric Bakambu. Son un equipo que combina la potencia física con una disciplina táctica que ha sorprendido a propios y extraños en las eliminatorias de la CAF.
- Velocidad caribeña: Jamaica apuesta todo a sus figuras de la Premier League. Si logran ajustar su defensa, podrían ser un rival incómodo, pero su irregularidad ante Nueva Caledonia encendió las alarmas.
Agéndese: la final del repechaje
El país estará atento a lo que suceda en territorio mexicano. El ganador se unirá al grupo de Colombia, Portugal y Uzbekistán en la Copa del Mundo.
- Partido: RD Congo vs. Jamaica
- Fecha: martes 31 de marzo
- Hora: 4:00 p. m. (hora de Colombia)
- Lugar: Estadio Akron, Guadalajara.