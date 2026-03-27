El camino al Mundial 2026 no da tregua y la Selección Colombia ya tiene la lupa puesta en lo que sucede en el repechaje. Tras una jornada vibrante, Jamaica logró avanzar a la gran final de su llave tras vencer por la mínima diferencia (1-0) a una aguerrida Nueva Caledonia que vendió cara su derrota.

Con un solitario gol de Bailey Cadamarteri, al minuto 18, los caribeños aseguraron su lugar en el duelo definitivo. Sin embargo, el fútbol mostrado por los dirigidos por Steve McClaren dejó más dudas que certezas ante un rival, en el papel, muy inferior. Ahora, el reto sube de nivel: la República Democrática del Congo es el último obstáculo entre Jamaica y la cita mundialista.