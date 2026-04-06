Inicio
Fútbol

James vuelve a entrenar: Minnesota United aclara un rumor sobre su estado de salud

Lun, 06/04/2026 - 18:45
El Minnesota United desmintió los rumores que sugerían que su número '10' padecía una enfermedad grave.
James Rodríguez en el Minnesota United
Créditos:
Facebook Minnesota United

James Rodríguez fue dado de alta tras superar una deshidratación severa que sufrió luego de los amistosos con la Selección Colombia en la pasada fecha FIFA, ante Croacia y Francia, condición que lo mantuvo hospitalizado desde el martes anterior. El jugador regresó a las instalaciones del Minnesota United este lunes 6 de abril, iniciando una sesión supervisada de reincorporación a la actividad.

Aunque ya volvió a los entrenamientos, aún no trabaja con el resto del plantel, ya que su integración completa dependerá de los protocolos médicos y de su evolución clínica.

Minnesota aclaró los rumores sobre su salud

A través de un comunicado de prensa, el Minnesota United FC aclaró que sus profesionales médicos descartan categóricamente la existencia de evidencia clínica o de laboratorio sobre rabdomiólisis (condición grave provocada por la destrucción rápida del tejido muscular esquelético), enfatizando que el club se toma con seriedad la salud y la privacidad de sus integrantes.

"El Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar categóricamente que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, indicó el club norteamericano en un comunicado. 

James Rodríguez, quien estuvo fuera de las canchas toda la semana pasada, ahora se enfoca en trabajar bajo la supervisión del equipo médico con el objetivo de regresar a la competición oficial lo antes posible.

Hasta la fecha, el volante de creación ha sumado apenas 39 minutos en dos partidos disputados con el conjunto estadounidense, participando en la derrota ante Vancouver Whitecaps y en el empate frente a Seattle Sounders.

El próximo compromiso del Minnesota United será este sábado 11 de abril a las 9:30 p. m., hora colombiana, cuando visite al San Diego FC en el Snapdragon Stadium de California, en un encuentro válido por la séptima jornada de la Major League Soccer.

James Rodríguez
Minnesota United
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
James vuelve a entrenar: Minnesota United aclara un rumor sobre su estado de salud
James Rodríguez en el Minnesota United
El Minnesota United desmintió los rumores que sugerían que su número '10' padecía una enfermedad grave.
Política
Fico propone derogar la 'Paz Total' y lanza dura crítica al Gobierno
Fico Gutiérrez y Gustavo Petro
El alcalde de Medellín cuestionó la suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas y anunció acciones ante el Congreso y organismos internacionales.
Mundo
Chavismo cree que Maduro volverá pronto a Venezuela con su esposa
Maduro
Diosdado Cabello expresó este lunes 6 de abril que confía en que "más temprano que tarde" Nicolás Maduro regresará a su país.
Mundo
¿Por qué astronautas de Artemis II tienen prohibido usar el inodoro?
Artemis II
La NASA lanzó una advertencia a los astronautas a bordo de la misión Artemis II sobre el uso del inodoro de la cápsula Orión.