James Rodríguez fue dado de alta tras superar una deshidratación severa que sufrió luego de los amistosos con la Selección Colombia en la pasada fecha FIFA, ante Croacia y Francia, condición que lo mantuvo hospitalizado desde el martes anterior. El jugador regresó a las instalaciones del Minnesota United este lunes 6 de abril, iniciando una sesión supervisada de reincorporación a la actividad.

Aunque ya volvió a los entrenamientos, aún no trabaja con el resto del plantel, ya que su integración completa dependerá de los protocolos médicos y de su evolución clínica.

Minnesota aclaró los rumores sobre su salud

A través de un comunicado de prensa, el Minnesota United FC aclaró que sus profesionales médicos descartan categóricamente la existencia de evidencia clínica o de laboratorio sobre rabdomiólisis (condición grave provocada por la destrucción rápida del tejido muscular esquelético), enfatizando que el club se toma con seriedad la salud y la privacidad de sus integrantes.

"El Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar categóricamente que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, indicó el club norteamericano en un comunicado.

James Rodríguez, quien estuvo fuera de las canchas toda la semana pasada, ahora se enfoca en trabajar bajo la supervisión del equipo médico con el objetivo de regresar a la competición oficial lo antes posible.

Hasta la fecha, el volante de creación ha sumado apenas 39 minutos en dos partidos disputados con el conjunto estadounidense, participando en la derrota ante Vancouver Whitecaps y en el empate frente a Seattle Sounders.

El próximo compromiso del Minnesota United será este sábado 11 de abril a las 9:30 p. m., hora colombiana, cuando visite al San Diego FC en el Snapdragon Stadium de California, en un encuentro válido por la séptima jornada de la Major League Soccer.