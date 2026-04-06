Millonarios inicia su camino en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana con una noticia que ilusiona a toda su hinchada: el regreso de Radamel Falcao García. El histórico delantero superó una lesión muscular en los isquiotibiales que lo mantenía fuera de las canchas desde el duelo ante Llaneros y encabeza la lista de 23 convocados de Fabián Bustos.

El conjunto "Embajador", que llega con el impulso anímico de haber eliminado a Atlético Nacional, visitará a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. Aunque el equipo sufre las bajas sensibles de Sergio Mosquera y Carlos Sarabia, recupera piezas clave como Alex Castro y Jorge Cabezas Hurtado. Junto a Falcao, figuran referentes como Mackalister Silva, Andrés Llinás y Leonardo Castro, conformando una nómina de lujo para el debut internacional.

Víctor Fuentes, técnico del cuadro chileno, ya lanzó la advertencia: "Es un rival importante", reconociendo el peso de un Millonarios que busca pisar fuerte en el continente.

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