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Millonarios está en Chile y alista su debut en la Copa Sudamericana: ¿jugará Falcao?

Lun, 06/04/2026 - 08:23
Millonarios llegó a Chile con 23 jugadores para enfrentar a O’Higgins en Copa Sudamericana. Falcao es la gran novedad en la convocatoria.
Falcao García, en Chile con Millonarios.
Créditos:
EFE

Millonarios inicia su camino en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana con una noticia que ilusiona a toda su hinchada: el regreso de Radamel Falcao García. El histórico delantero superó una lesión muscular en los isquiotibiales que lo mantenía fuera de las canchas desde el duelo ante Llaneros y encabeza la lista de 23 convocados de Fabián Bustos.

El conjunto "Embajador", que llega con el impulso anímico de haber eliminado a Atlético Nacional, visitará a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. Aunque el equipo sufre las bajas sensibles de Sergio Mosquera y Carlos Sarabia, recupera piezas clave como Alex Castro y Jorge Cabezas Hurtado. Junto a Falcao, figuran referentes como Mackalister Silva, Andrés Llinás y Leonardo Castro, conformando una nómina de lujo para el debut internacional.

Víctor Fuentes, técnico del cuadro chileno, ya lanzó la advertencia: "Es un rival importante", reconociendo el peso de un Millonarios que busca pisar fuerte en el continente.

Datos clave del partido:

  • Rival: O’Higgins vs. Millonarios

  • Fecha: Martes 7 de abril

  • Hora: 19:00 (COL)

  • Sede: Rancagua, Chile

  • Transmisión: ESPN y Disney+

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