Marino Hinestroza a Boca Juniors: críticas en Argentina

Sáb, 27/12/2025 - 08:00
El extremo de Atlético Nacional llega al Xeneize envuelto en comentarios despectivos.
Mario Hinestroza
El extremo colombiano Marino Hinestroza se convertirá en nuevo jugador de Boca Juniors tras cerrarse un acuerdo por 5 millones de dólares con Atlético Nacional. Pese a que el futbolista de 23 años ya dio pistas de su vinculación en redes sociales y el periodista César Luis Merlo confirmó el contrato por cuatro años, su llegada ha sido recibida con fuertes críticas y comentarios de desprestigio por parte de sectores de la prensa en Argentina, quienes cuestionan tanto su nivel como el alto costo de su traspaso.

La polémica estalló en el programa Picado TV, donde el periodista Diego Díaz lanzó frases punzantes, comparando al jugador con un "vendedor de collares" desconocido para la hinchada. Otros panelistas se sumaron al escepticismo, asegurando que el fútbol argentino recibe a Hinestroza como un "interrogante de cinco palos" y criticando su desempeño reciente, afirmando incluso que tuvo dificultades para destacar en el último semestre con el equipo verdolaga.

A pesar del ambiente hostil, Marino Hinestroza afrontará su tercera experiencia internacional tras pasar por el Pachuca de México y el Columbus Crew de la MLS. Un dato no menor es que se convertirá en el colombiano más costoso en la historia de los fichajes de Boca Juniors, superando las cifras pagadas en su momento por figuras como Wilmar Barrios o Jorman Campuzano. Ahora, el vallecaucano tendrá la misión de acallar las críticas bajo la dirección técnica en el fútbol argentino.

Fútbol internacional
