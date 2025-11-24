Inicio
Pérez acusa a Negreira de "adulterar" LaLiga y desata una crisis

Lun, 24/11/2025 - 18:52
El presidente del Real Madrid vinculó los pagos del Barça con sus éxitos deportivos. Tebas respondió tildándolo de "mesiánico".
Negreira, caso de corrupción
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, acusó este domingo en la Asamblea del club al Barcelona de "adulterar" LaLiga mediante los pagos a Negreira, desatando una crisis institucional que enfrenta al fútbol español y cuestionando la legitimidad de los títulos del rival.

El conflicto se centra en los más de 8 millones de euros que el Barcelona pagó durante 17 años al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Florentino Pérez vinculó directamente estos pagos con los "mayores éxitos deportivos" del club catalán en ese periodo, generando dudas sobre la limpieza competitiva de LaLiga.

La respuesta de Javier Tebas no se hizo esperar, calificando las declaraciones de "mesiánicas y sectarias". Esta crisis profundiza la fractura institucional entre el Real Madrid y LaLiga, en un enfrentamiento que trasciende lo deportivo para convertirse en una batalla por el relato y la gobernanza del fútbol español.

 

 

