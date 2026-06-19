El futbolista marfileño Yan Diomandé ha conmovido al mundo del deporte al publicar una desgarradora e íntima carta dirigida a su hermana Roxane, quien falleció trágicamente a los 15 años. En el texto, el jugador repasa las dificultades de su infancia, el vacío inmenso que dejó su partida y cómo su memoria se ha convertido en el único motor de su carrera profesional de cara al Mundial.

Diomandé rememora una infancia marcada por la pobreza material pero llena de felicidad, donde el fútbol era el único escape. Desde que jugaba descalzo o con sandalias de plástico en Abiyán, Roxane fue su defensora número uno, exigiéndole disciplina a él y a sus amigos incluso cuando apenas eran unos niños:

"¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando… Tenías 10 años y ya eras mi agente", recordaba Yan lo que le decía su hermana.

Mientras el mundo dudaba de sus capacidades o se burlaba de sus aspiraciones, su hermana mantuvo una fe ciega en su talento:

"Siempre fuiste tú quien creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían".

El desapego al dinero y el sacrificio por la familia

A pesar de que el éxito llegó tras superar innumerables rechazos en Europa y Estados Unidos, Diomandé confiesa que la riqueza nunca fue su meta. Durante su etapa en el Leganés, el futbolista priorizó el bienestar de los suyos por encima del propio, desprendiéndose por completo de sus ingresos y viviendo en condiciones de extrema austeridad:

"Cuando estaba en el Leganés, todo lo que ganaba lo enviaba a casa. Llegó un punto en que ya ni siquiera quería dinero. Era una carga (...) Ni siquiera tenía un apartamento. Vivía en el campo de entrenamiento, en una habitación sin televisión. Solo fútbol y dormir, fútbol y dormir".

El día que el sueño se volvió pesadilla: la noticia de su muerte

El momento más sobrecogedor del relato describe el violento contraste entre alcanzar la gloria deportiva y recibir el golpe más duro de su vida. Solo unas semanas después de cumplir el sueño de debutar contra el Real Madrid a los 18 años, una llamada telefónica desde su país natal destruyó su mundo sin anestesia:

"Lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Simplemente… ‘Tu hermana se ha ido’ (...) ‘Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca despertó. Ha fallecido’. Tenías 15 años. 15".

El impacto de la tragedia dejó al futbolista en un estado de shock absoluto y con un vacío emocional del que no ha podido recuperarse:

"Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano. Desde que moriste, estoy vacío".

Una promesa para el Mundial

Con su convocatoria al Mundial con la selección de Costa de Marfil asegurada, Diomandé concluye su emotiva misiva asegurando que cada logro en la cancha será un tributo directo a Roxane, jurando llevar su nombre a lo más alto: