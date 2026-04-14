Liany Certain hace de Pereira un refugio para los artistas

Pereira se consolida como un nuevo referente del arte y la cultura en Colombia gracias a una residencia artística ubicada en Cerritos, una iniciativa que ha logrado unir creación, formación e intercambio internacional en pleno corazón del Paisaje Cultural Cafetero. El proyecto es liderado por Liany Certain, una gestora y coleccionista de arte colombo-panameña que transformó una antigua finca familiar en un espacio de inmersión creativa con alcance global.
La propuesta, impulsada desde la Fundación CerguiArt, ofrece a artistas de diferentes países una experiencia completa: alojamiento, acompañamiento curatorial, contacto con la naturaleza y una agenda académica que los conecta con universidades, museos y públicos de la región. Más que un lugar para producir obra, la residencia busca que el arte dialogue con el territorio y con la comunidad, así lo expone El diario del Otún.
La historia de Liany Certain está marcada por una formación internacional. Estudió en Suiza y Nueva York, se formó en áreas como historia del arte, fotografía, diseño de moda y mercadeo, y tuvo una experiencia profesional en la reconocida casa Chanel. Sin embargo, su vínculo con el arte venía desde mucho antes, gracias a una tradición familiar ligada al coleccionismo, la diplomacia y la sensibilidad cultural.
Esa trayectoria encontró en Pereira un punto de convergencia. Desde allí, Certain ha convertido la ciudad en una plataforma para el encuentro entre artistas, instituciones y ciudadanía. La residencia no se limita al trabajo en taller: también promueve charlas, recorridos y vínculos con espacios como universidades y museos del Eje Cafetero, con el objetivo de que los creadores invitados compartan su experiencia más allá del ámbito privado.
El alcance del proyecto también se extiende a otras áreas culturales. La fundación ha impulsado publicaciones editoriales sobre los artistas que participan en la residencia y avanza en producciones audiovisuales con proyección internacional. A eso se suma una apuesta por llevar el arte a escenarios abiertos y cotidianos, con la idea de democratizar el acceso a las expresiones culturales y acercarlas a más públicos en Colombia.
Uno de los pilares del discurso de Liannette Certain es el papel de las mujeres como motor de transformación. Su visión del empoderamiento femenino parte de la experiencia personal y del legado de sus antepasadas, a quienes reconoce como mujeres fuertes, decididas y capaces de abrir camino en contextos complejos. Desde esa mirada, defiende una idea de liderazgo femenino ligada a la fortaleza, la sensibilidad y la capacidad de construir.
A esa filosofía suma un concepto que considera fundamental: el valor de la geografía en la vida de las personas. Según su perspectiva, cambiar de lugar puede abrir nuevas oportunidades, modificar la manera de ver el mundo y transformar realidades económicas, sociales y personales. En ese sentido, la movilidad, el cruce de fronteras y el acceso a nuevos entornos aparecen como herramientas de cambio, especialmente para mujeres que enfrentan barreras estructurales.
La proyección internacional de la residencia artística en Pereira también se refleja en la red de alianzas que ha construido con espacios similares en otros países. Esa articulación ha permitido ampliar la circulación de artistas y consolidar a la ciudad como un punto de referencia dentro de un circuito global de residencias y cooperación cultural.
La reciente visita del artista, arquitecto y gestor cultural Rodolfo Oviedo Vega, radicado en París y con trayectoria en América, Europa, Asia y Medio Oriente, confirma el posicionamiento que ha ganado este espacio en el mapa cultural. Su presencia en Pereira evidencia que la ciudad ya no solo observa el arte internacional desde la distancia, sino que participa activamente en su circulación y conversación.