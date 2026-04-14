Liany Certain hace de Pereira un refugio para los artistas

Uno de los pilares del discurso de Liannette Certain es el papel de las mujeres como motor de transformación. Su visión del empoderamiento femenino parte de la experiencia personal y del legado de sus antepasadas, a quienes reconoce como mujeres fuertes, decididas y capaces de abrir camino en contextos complejos. Desde esa mirada, defiende una idea de liderazgo femenino ligada a la fortaleza, la sensibilidad y la capacidad de construir.

A esa filosofía suma un concepto que considera fundamental: el valor de la geografía en la vida de las personas. Según su perspectiva, cambiar de lugar puede abrir nuevas oportunidades, modificar la manera de ver el mundo y transformar realidades económicas, sociales y personales. En ese sentido, la movilidad, el cruce de fronteras y el acceso a nuevos entornos aparecen como herramientas de cambio, especialmente para mujeres que enfrentan barreras estructurales.

La proyección internacional de la residencia artística en Pereira también se refleja en la red de alianzas que ha construido con espacios similares en otros países. Esa articulación ha permitido ampliar la circulación de artistas y consolidar a la ciudad como un punto de referencia dentro de un circuito global de residencias y cooperación cultural.

La reciente visita del artista, arquitecto y gestor cultural Rodolfo Oviedo Vega, radicado en París y con trayectoria en América, Europa, Asia y Medio Oriente, confirma el posicionamiento que ha ganado este espacio en el mapa cultural. Su presencia en Pereira evidencia que la ciudad ya no solo observa el arte internacional desde la distancia, sino que participa activamente en su circulación y conversación.