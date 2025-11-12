Inicio
Juez envía a prisión a nueve militares por asesinato de campesino

Mié, 12/11/2025 - 13:18
Los uniformados son acusados de torturar y matar a un joven con discapacidad cognitiva en un batallón del municipio de Frontino, Antioquia.
Policía cuestionando una celda
Créditos:
EFE

Un juez colombiano envió a prisión a nueve militares que están acusados de "la tortura, desaparición y muerte de un campesino de 27 años" el mes pasado en un batallón del municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este miércoles la Fiscalía.

El organismo precisó en un comunicado que "la víctima, que presentaba discapacidad cognitiva, fue retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal" y fue "desnudada, golpeada, colgada de un árbol y amarrada".

La Fiscalía imputó a los nueve militares por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todos con conductas agravadas. Los uniformados no aceptaron los cargos.

El presidente pidió transparencia en la investigación

Según las investigaciones, los acusados torturaron al campesino durante cinco horas en una base militar de Antioquia hasta que murió en un baño, y luego arrojaron su cuerpo al río Cerro. Las autoridades hallaron el cadáver tres semanas después, y Medicina Legal determinó que "los actos de tortura fueron la causa de la muerte".

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció la semana pasada el crimen y anunció que haría público el informe interno del Ejército “para garantizar la transparencia” en los casos donde miembros de la Fuerza Pública incurran en violaciones de derechos humanos.

Los imputados son el teniente Leider Ortiz, el sargento Andrés Olivio, el cabo segundo Cristian David Córdoba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo, Alberto Rojo, Didian Fernando, Jhon Edwin y Neider Oyola. EFE

 

Creado Por
Agencia EFE
