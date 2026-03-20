Diego González: “El Congreso necesita reglas, no bandos”

En el corazón del Congreso de la República, donde se cruzan intereses, tensiones y decisiones que definen el rumbo del país, hay figuras que operan lejos del protagonismo, pero con una responsabilidad enorme. Diego González es una de ellas. No es senador, no es ministro, ni tampoco un político de micrófono. Es, quizás, una de las piezas más determinantes del engranaje institucional.

Como secretario general del Senado, su papel no es menor. Es quien da fe de que todo ocurra dentro de la Constitución y la ley, y quien garantiza que, en medio del ruido político, las reglas se respeten. En un país como Colombia, eso no es un detalle técnico, sino una línea de equilibrio.

“Ser secretario es tener un compromiso con el país y con la democracia. No puede haber inclinaciones políticas, porque en el momento en que uno toma partido, pierde su esencia”.

Su historia, sin embargo, no comenzó en ese lugar de poder institucional. Nació en Bogotá, en una familia tradicional, con un padre comerciante, una madre dedicada al hogar y dos hermanos mayores. Fue el menor, el consentido, pero también creció bajo una estructura marcada por la disciplina y valores claros. Su infancia estuvo atravesada por el deporte, la actividad constante y una energía que no necesariamente apuntaba hacia la política.

Nunca tuvo una vocación política explícita. La vida, como él mismo lo reconoce, lo fue llevando. Estudió Derecho entendiendo sus propias limitaciones (no era de números ni de cálculos), pero sí tenía afinidad con la historia, la lectura y el análisis. No fue un estudiante brillante, aunque sí constante. Y esa constancia terminó convirtiéndose en su mayor capital.

Su llegada al Congreso no fue ideológica, sino laboral. Entró como asesor y, desde ahí, comenzó un recorrido que ya supera las dos décadas. Pasó por comisiones, equipos técnicos y por la construcción de debates y argumentos, hasta convertirse en el secretario general del Senado, uno de los cargos más delicados del sistema legislativo.

Una mirada institucional del país

Desde ese lugar, su mirada sobre Colombia es más estructural que política. Habla de un país que sigue siendo profundamente centralista, donde las regiones dependen de decisiones que se toman lejos de su realidad. Un país en el que el acceso a los recursos sigue siendo desigual y donde el reto no es solo político, sino también institucional.

Cree en la necesidad de una transformación que permita a las regiones tener mayor autonomía y capacidad de gestión, no desde el discurso, sino desde la funcionalidad del Estado.

Pero su relato no se queda en lo técnico. Hay una dimensión humana que atraviesa toda su historia. Es un hombre de familia, casado y con cuatro hijos en un hogar ensamblado que ha construido con estabilidad y afecto. Su vida personal es tranquila, sin excesos ni exposición innecesaria. Prefiere los planes simples, los espacios familiares y los momentos que no pasan por el filtro público.

Esa estabilidad, sin embargo, fue golpeada por una tragedia. La muerte de un hermano en un hecho de inseguridad marcó un antes y un después. No solo por el dolor, sino por la reflexión que deja: Colombia ha normalizado la violencia. Y eso, para él, es uno de los mayores fracasos como sociedad.

Habla de un país donde esconder el celular es rutina, donde una moto genera miedo y donde la incertidumbre forma parte del día a día. Y lo dice desde la experiencia, no desde la teoría.

Aun así, no se queda en la crítica. También hay una dimensión de acción en su vida que no es visible en su cargo: el trabajo social. Durante años, junto a su esposa, ha recorrido regiones del país llevando ayuda y construyendo puentes entre quienes pueden ayudar y quienes lo necesitan.

“La Colombia real no está en Bogotá, está en los territorios”.

Lo invisible que sostiene la democracia

En lo personal, se define como un hombre espiritual, más que religioso. Cree en la alegría como forma de vida, en no trasladar los problemas del trabajo al hogar y en mantener un equilibrio que le permita sostener la presión de un cargo que no da tregua. Para él, el sacrificio no es una carga, sino parte del camino. Y el tiempo, ese recurso escaso, es lo más valioso que tiene.

Su rutina empieza temprano, con disciplina, ejercicio y organización. Llega al Congreso con un equipo joven, integrado en su mayoría por mujeres, con quienes construye el día a día de una institución compleja. Su trabajo no se basa en la improvisación, sino en la anticipación, la lectura del contexto y la capacidad de respuesta.

En un país donde la política suele medirse por la visibilidad, Diego González representa lo contrario: la importancia de lo invisible, de lo que sostiene, de lo que ordena, de lo que garantiza que, pese a todo, la democracia siga funcionando.

No busca protagonismo. No lo necesita. Su lugar está en el centro del sistema, no en la vitrina. Y desde ahí, en silencio, cumple una función que pocos entienden, pero de la que todos dependen.