Cuáles son las penas por acoso sexual en Colombia

En medio de recientes denuncias que han puesto el tema en el centro del debate nacional, la abogada Danna Piñeros explicó el alcance legal del acoso sexual en Colombia y los mecanismos para denunciar.

Según la experta, la Ley 2365 de 2024 establece que el acoso sexual es “toda conducta de hostigamiento o asedio con connotación sexual, que puede darse en relaciones de poder, ya sean verticales u horizontales”.

Uno de los puntos clave es que este delito no requiere contacto físico para configurarse.“No es necesario que haya un contacto físico para que se pueda configurar acoso sexual”, explicó Piñeros.

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