Cuáles son las penas por acoso sexual en Colombia

En medio de recientes denuncias que han puesto el tema en el centro del debate nacional, la abogada Danna Piñeros explicó el alcance legal del acoso sexual en Colombia y los mecanismos para denunciar.
Según la experta, la Ley 2365 de 2024 establece que el acoso sexual es “toda conducta de hostigamiento o asedio con connotación sexual, que puede darse en relaciones de poder, ya sean verticales u horizontales”.
Uno de los puntos clave es que este delito no requiere contacto físico para configurarse.“No es necesario que haya un contacto físico para que se pueda configurar acoso sexual”, explicó Piñeros.
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La normativa contempla distintos tipos de conductas:
- Acoso verbal: comentarios incómodos, bromas o preguntas sexuales no consentidas.
- Acoso físico: tocamientos o cualquier contacto sin consentimiento.
- Acoso no verbal: miradas lascivas, mensajes, correos o contenido sexual inapropiado.
También se incluyen comentarios sobre apariencia o vida sexual, así como insinuaciones no deseadas.
Pruebas clave para denunciar
Para demostrar un caso de acoso sexual, la abogada destacó que el testimonio de la víctima es fundamental.“El testimonio de la víctima es una parte esencial como material probatorio”, afirmó.
Además, pueden servir como evidencia:
- Testigos
- Mensajes, correos o chats
- Grabaciones de audio o video
- Informes médicos o psicológicos
El primer paso es acudir a la Fiscalía General de la Nación.
“Lo primero es presentar la denuncia ante la Fiscalía, que es la entidad encargada de investigar”, explicó Piñeros. Si hay mérito, se inicia un proceso penal que pasa a un juez, quien determina si existe delito y define la responsabilidad del acusado.
Penas por acoso sexual en Colombia
De acuerdo con el Código Penal, este delito puede implicar:
- Prisión entre 1 y 3 años
- Multas económicas (definidas por el juez según el caso)
Las sanciones pueden variar dependiendo de agravantes o circunstancias específicas.
Recomendaciones para víctimas
La abogada hizo un llamado a quienes enfrentan estas situaciones:
“La culpa nunca es de la víctima”, enfatizó.
Entre las principales recomendaciones están:
- Denunciar ante la Fiscalía
- Buscar apoyo en personas de confianza
- Conservar pruebas
- Acudir a redes de apoyo
También reiteró que, incluso en contextos laborales, la denuncia debe hacerse ante las autoridades competentes.
El aumento de denuncias ha puesto en evidencia la importancia de conocer la ley y actuar a tiempo. Como concluye Piñeros, el uso de las herramientas legales es clave para frenar el acoso sexual y garantizar justicia.