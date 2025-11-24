Panorama regional

Al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 2024 en Latinoamérica, informó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La cifra equivale a 11 muertes violentas de mujeres al día y suma un total de 19.254 feminicidios en los últimos cinco años en la región, según el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile.

En su más reciente informe, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) advirtió que "no es posible hacer comparaciones regionales" porque cada año un número distinto de países reporta información oficial. Aun así, el seguimiento de los datos nacionales muestra que la violencia feminicida persiste y afecta la vida de miles de mujeres y niñas, impacta a las comunidades y limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países, subrayó la Cepal.

La mayoría de estas muertes violentas de mujeres son perpetradas por sus parejas o exparejas, de acuerdo con el informe, publicado en la víspera del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Tasas por país y perfiles de las víctimas

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre feminicidio en 2024, 12 registraron una tasa igual o superior a 1 víctima por cada 100.000 mujeres. Honduras presentó la tasa más alta, con 4,3, mientras que Chile registró la más baja, con 0,4.

Según el documento, elaborado con información remitida en 2024 por Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, México y Uruguay, la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2 %). Le siguen las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28 %).

El año pasado también se contabilizaron 587 víctimas indirectas de feminicidio, principalmente hijos, hijas y otras personas dependientes, en los 10 países que proveen este tipo de información, añadió la Cepal.

Respuesta institucional y desafíos

"La prevención y eliminación del feminicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado", señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

En la actualidad, todos los países de la región cuentan con leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, principalmente en el ámbito familiar, y 14 países han avanzado hacia leyes integrales, de acuerdo con el organismo.

Además, 20 países han incorporado el delito de feminicidio, femicidio u homicidio de mujeres por razón de género en sus ordenamientos jurídicos, lo que sienta una base legal común pero aún insuficiente frente a la magnitud de la violencia registrada en la región.

