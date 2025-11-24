Inicio
Mundo

Cepal reporta 3.828 feminicidios en Latinoamérica en 2024

Lun, 24/11/2025 - 17:04
La Cepal reporta 3.828 mujeres víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 2024 en Latinoamérica, equivalentes a 11 muertes al día.
Una mujer colombiana
Créditos:
Prensa de la Defensoría del Pueblo

Panorama regional

Al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 2024 en Latinoamérica, informó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La cifra equivale a 11 muertes violentas de mujeres al día y suma un total de 19.254 feminicidios en los últimos cinco años en la región, según el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile.

En su más reciente informe, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) advirtió que "no es posible hacer comparaciones regionales" porque cada año un número distinto de países reporta información oficial. Aun así, el seguimiento de los datos nacionales muestra que la violencia feminicida persiste y afecta la vida de miles de mujeres y niñas, impacta a las comunidades y limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países, subrayó la Cepal.

La mayoría de estas muertes violentas de mujeres son perpetradas por sus parejas o exparejas, de acuerdo con el informe, publicado en la víspera del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Tasas por país y perfiles de las víctimas

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre feminicidio en 2024, 12 registraron una tasa igual o superior a 1 víctima por cada 100.000 mujeres. Honduras presentó la tasa más alta, con 4,3, mientras que Chile registró la más baja, con 0,4.

Según el documento, elaborado con información remitida en 2024 por Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, México y Uruguay, la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2 %). Le siguen las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28 %).

El año pasado también se contabilizaron 587 víctimas indirectas de feminicidio, principalmente hijos, hijas y otras personas dependientes, en los 10 países que proveen este tipo de información, añadió la Cepal.

Respuesta institucional y desafíos

"La prevención y eliminación del feminicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado", señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

En la actualidad, todos los países de la región cuentan con leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, principalmente en el ámbito familiar, y 14 países han avanzado hacia leyes integrales, de acuerdo con el organismo.

Además, 20 países han incorporado el delito de feminicidio, femicidio u homicidio de mujeres por razón de género en sus ordenamientos jurídicos, lo que sienta una base legal común pero aún insuficiente frente a la magnitud de la violencia registrada en la región.

EFE

Feminicidio
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
Pérez acusa a Negreira de "adulterar" LaLiga y desata una crisis
Negreira, caso de corrupción
El presidente del Real Madrid vinculó los pagos del Barça con sus éxitos deportivos. Tebas respondió tildándolo de "mesiánico".
Colombia
Palmira brilló: Mundial de Caballos de Paso 2025 impuso récords
Mundial de Caballos de Paso 2025
El Mundial de Caballos de Paso 2025 dejó cifras históricas en asistencia, competencia e impacto económico, consolidando a Palmira como escenario clave para el caballo criollo colombiano.
Mundo
1.500 viajeros afectados por alerta aérea sobre Venezuela
Aviones
Una alerta de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos sobre Venezuela generó cancelaciones y demoras que afectan a unos 1.500 viajeros.
Deportes
Esteban Chávez anuncia su retiro a los 35 años
Esteban Chaves retiro
Esteban Chaves, subcampeón del Giro de Italia en 2016, confirma su retiro después de 16 años dedicado al ciclismo.
Kien Opina
Carlos Salas
Lun, 24/11/2025 - 11:17
La hora del depredador
Carlos Salas Silva
Amílkar-Hernández
Lun, 24/11/2025 - 10:55
¿El man es Germán?
Amílkar Hernández
Juan Pablo Manjarres
Lun, 24/11/2025 - 09:06
Los hijos de la guerra que el país decidió normalizar
Juan Pablo Manjarres
Alejandro Toro
Dom, 23/11/2025 - 12:18
Cómo China está ganado la carrera de la IA
Alejandro Toro