El Gobierno de Donald Trump y las autoridades de Nueva York lamentaron e hicieron frente este lunes a la emergencia tras la colisión ocurrida la noche del domingo en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia (Queens), que cobró la vida de dos pilotos y ha dejado decenas de heridos.



El incidente se produjo a las 11:45 p.m. hora local de este domingo, cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, un CRJ-900 procedente de Montreal con 76 personas a bordo, colisionó con un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria tras aterrizar en la pista 4.



La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el suceso de "noticia desgarradora" y confirmó el fallecimiento de los dos tripulantes técnicos de la aeronave.



"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados", señaló en sus redes la política, quien precisó que el aeródromo permanecerá cerrado, al menos, hasta las 14:00 hora local.



Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Kwame Mamdani, informó en X de que la ciudad mantiene un contacto estrecho con los socios federales y estatales para gestionar la crisis.