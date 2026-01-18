Inicio
Descarrilamiento de tren en España deja cinco muertos y varios heridos

Dom, 18/01/2026 - 16:21
El choque se habría originado cuando un tren invadió la vía contigua y arrastró al otro convoy, el servicio Madrid, Andalucía quedó suspendido.
Créditos:
EFE

Un grave accidente ferroviario se registró en el sur de España luego del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz, Córdoba, hecho que deja preliminarmente cinco personas muertas, varios heridos y un número indeterminado de pasajeros atrapados, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro ocurrió cuando un tren de la empresa Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló aproximadamente una hora después de haber salido de la capital malagueña. El convoy invadió la vía contigua, por la que circulaba un tren Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid–Huelva, lo que provocó que este segundo tren también se saliera de los rieles.

Lea también: Maquinista que provocó accidente de tren en España está libre

Las autoridades informaron que tres de las víctimas mortales viajaban en el tren Alvia y dos en el convoy de Iryo. En este último se movilizaban 317 pasajeros, según confirmaron fuentes de la empresa ferroviaria.

Los dos últimos vagones del tren de Iryo fueron los más afectados por el descarrilamiento. Uno de ellos quedó volcado sobre uno de sus costados, lo que complicó las labores iniciales de evacuación. Pasajeros y personal del tren colaboraron para asistir a los heridos mientras llegaban los equipos de emergencia.

Tras el accidente, los servicios de emergencia de Andalucía desplegaron un amplio operativo en la zona, con la participación de bomberos, ambulancias, personal sanitario y fuerzas de seguridad, quienes continúan trabajando para atender a los afectados y asegurar el área.

Por su parte, Adif, entidad encargada de la infraestructura ferroviaria en España, informó que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue suspendido, mientras se evalúan los daños y se adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Las autoridades señalaron que la información continúa en desarrollo y que no se descartan cambios en el balance de víctimas, a medida que avancen las labores de rescate y verificación en el lugar del siniestro.

*Con información de EFE

Creado Por
Redacción Kienyke.com
España
