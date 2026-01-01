Crans-Montana: así fue el incendio que deja decenas de muertos

Un incendio en un bar muy concurrido de Crans-Montana, una de las estaciones de esquí más visitadas de Suiza, causó "decenas de muertos" y alrededor de 100 heridos, la mayoría en estado grave, informaron este jueves las autoridades del cantón de Valais.

En una conferencia de prensa, el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, aseguró que el balance preliminar incluye “un centenar de personas heridas, muchas gravemente”, además de “decenas de personas que presumiblemente han fallecido”. La cifra podría variar a medida que avance la verificación oficial de víctimas.

Identificación de víctimas y primeras hipótesis

La procuradora general del cantón, Beatrice Pilloud, indicó que una de las prioridades inmediatas es el trabajo de medicina legal para apoyar la identificación de las personas fallecidas. Las autoridades subrayaron que la investigación apenas comienza y que todavía no se cuenta con un listado completo de víctimas.

Los indicios recopilados hasta ahora permitieron descartar la hipótesis de un atentado, según señalaron las autoridades. La explosión que se escuchó hacia las 01.30 (hora local) habría sido consecuencia directa del incendio.

Posibles víctimas extranjeras y atención hospitalaria

Las autoridades advirtieron que es probable que entre las víctimas haya extranjeros, debido a que Crans-Montana recibe un alto número de visitantes durante el periodo de fin de año. “En una estación tan internacional como Crans, es probable que haya víctimas del extranjero”, señaló Gisler.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales, y los casos más graves al Hospital de Sion, capital del cantón. El responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard, informó que las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas.

Rescate y apoyo a familias

En respuesta a la emergencia se movilizaron más de diez helicópteros, 40 ambulancias y unas 150 personas entre bomberos, rescatistas y otros equipos de apoyo. Además, se habilitó una célula de acogida para brindar apoyo psicológico a familiares y testigos.

Las autoridades evitaron especular sobre las causas del incendio y no respondieron si el local cumplía con las medidas de seguridad. Residentes citados por EFE señalaron que el bar, identificado como "Le Constellation", estaba en una zona tipo subsuelo con acceso por escaleras, un detalle que podría haber dificultado la evacuación.