D21: el sistema electoral que permite votar por varios candidatos

El método D21 es uno de esos sistemas electorales que llaman la atención porque rompe con una idea muy instalada: que cada votante solo puede marcar un nombre. Diseñado por el matemático checo Karel Janeček y promovido por el Instituto H21, este modelo permite repartir el apoyo entre varios candidatos dentro de un límite definido. La apuesta del sistema es que una elección no mida solo quién tiene un grupo más fiel, sino también quién logra una aceptación más amplia.
No es votar varias veces por el mismo candidato
La regla central de D21 no consiste en darle más poder al favorito, sino en permitir varios apoyos sin repetir voto sobre la misma opción. Según la guía oficial de H21, el elector tiene más votos que cargos en disputa, no puede usar más de un voto por candidato, todos los votos pesan lo mismo y no está obligado a gastarlos todos. Además, la cantidad de votos cambia según el número de candidatos y de cargos por elegir.
Esa última parte es clave, porque distingue a D21 de otros modelos de aprobación más abiertos. El propio Instituto H21 sostiene que su rasgo diferencial no es simplemente permitir varios apoyos, sino hacerlo con un número limitado de votos, para obligar al elector a priorizar mejor sus preferencias.
¿Qué busca premiar?
Los promotores del método defienden que este diseño puede reducir la presión del llamado voto útil y favorecer candidatos capaces de reunir apoyos más transversales. En esa lógica, un votante puede respaldar a su opción favorita y, al mismo tiempo, a otra candidatura que le parezca aceptable, sin sentir que “pierde” su voto. H21 presenta esa flexibilidad como una manera de empujar campañas menos cerradas sobre una sola base electoral.
Pero ahí conviene no exagerar. Esa promesa forma parte del argumento a favor de D21, no de una verdad ya resuelta para cualquier democracia. La evidencia disponible sugiere que el sistema puede ser interesante como mecanismo de agregación de preferencias, pero no alcanza para venderlo como una solución automática contra la polarización o el extremismo.
La parte más polémica
D21 también tiene una variante que incorpora voto negativo. En ese formato, el elector puede restarle un punto a un candidato, pero solo si antes ha usado al menos dos votos positivos. El mismo Instituto H21 advierte que no recomienda introducir ese componente desde el comienzo en elecciones políticas y que tampoco lo considera aconsejable en sociedades con divisiones étnicas, religiosas o lingüísticas marcadas.
Ese reparo no es menor. Un estudio experimental publicado en 2026 encontró que los sistemas con varios votos positivos eran relativamente manejables para los participantes, mientras que la variante con voto negativo generó más errores de marcación e invalidez. El problema, según ese trabajo, no estuvo tanto en permitir varios apoyos como en la complejidad adicional del castigo condicionado.
Más innovación que sistema consolidado
Hasta ahora, D21 ha tenido visibilidad sobre todo como una propuesta de innovación institucional y no como un sistema nacional ampliamente adoptado en elecciones competitivas. Por eso interesa más como experimento serio sobre cómo agregar preferencias que como fórmula ya instalada en las democracias del mundo. Su atractivo está en cambiar qué se premia en una elección. Su límite, por ahora, es que sigue siendo una idea en desarrollo más que una regla consolidada.