Aprueban ley que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia

El proyecto fue impulsado por las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso; Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, y Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico. La iniciativa también contó con el apoyo de la Fundación PLAN y recogió aportes de comunidades indígenas, expertas en salud y organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Colombia es el único país de América Latina donde se registra esta práctica y también es el único país de América Latina donde podemos decir: hay un compromiso claro para evitar esta práctica”, afirmó la congresista Carolina Giraldo tras la aprobación de la iniciativa.

La norma define la mutilación genital femenina como una expresión de violencia contra las mujeres y una afectación directa a los derechos fundamentales de niñas y adolescentes. También contempla acciones para prevenir estos casos, brindar atención a las víctimas y garantizar su protección.

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¿Qué es la mutilación genital femenina?

De acuerdo con Unicef, la mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones en los órganos genitales por razones no médicas.

Esta práctica suele realizarse principalmente en niñas desde la infancia hasta los 15 años y, en cualquiera de sus formas, constituye una violación de derechos fundamentales como la salud, la seguridad y la dignidad.

Según el Instituto Nacional de Salud, desde 2020 se han registrado en Colombia 216 casos de mutilación genital femenina a través del sistema Sivigila. La mayoría de los reportes se concentran en Risaralda, aunque también se han identificado casos en Chocó, Antioquia, Cauca, Quindío y Bogotá.

Con la aprobación de esta ley, el país avanza en la creación de herramientas jurídicas para proteger a niñas y mujeres, al tiempo que reconoce la necesidad de trabajar con las comunidades desde el diálogo intercultural y la garantía de derechos.

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