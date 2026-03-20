¿Debe la democracia ser un derecho? América se divide en la Corte IDH

Los representantes de los países americanos discreparon sobre la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronuncie en favor de reconocer la democracia como un derecho humano, durante los debates que concluyen este viernes en la capital de Brasil.

En las sesiones del 187 período ordinario de la Corte IDH se evidenciaron dos posturas. Por un lado, un grupo de países encabezado por Guatemala defendió la idea de que la democracia sea protegida como un derecho. Por otro, Estados Unidos y México sostuvieron que debe entenderse únicamente como una forma de gobierno.

La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, dijo a EFE que reconocer la democracia como un derecho permitiría “ofrecer una protección más integral a muchas de las cuestiones que están pasando en la región, evitando fragmentar su alcance”, además de facilitar acciones “frente a retrocesos autoritarios”.

Dos visiones enfrentadas

La tesis de que la democracia es un derecho cuenta con el respaldo de Guatemala, país que promovió la celebración del debate, así como de Brasil, Colombia y Uruguay.

La delegación de Estados Unidos, que participó en la discusión pese a no reconocer la competencia de la Corte Interamericana en su territorio, rechazó esa posibilidad. Su argumento fue que incluso muchos países democráticos vulneran los derechos humanos.

México coincidió con esa posición, aunque planteó una justificación distinta: advirtió que ampliar en exceso las definiciones y los conceptos normativos puede resultar contraproducente, pues en lugar de integrar derechos podría restringir interpretaciones y excluir posibilidades.

Durante los debates intervinieron solo siete países. A ellos se sumaron, por escrito, Panamá y Chile, este último mediante un pronunciamiento remitido antes de la investidura del presidente José Antonio Kast.

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Lo que viene para la Corte

El magistrado peruano Alberto Borea Odría llamó especialmente la atención al cuestionar el debate en sí mismo, pues consideró problemático que la Corte IDH se pronuncie como si fuera la “universidad interamericana de derechos humanos”.

Por su parte, la representante de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, Fernanda Fernandes, destacó en declaraciones a EFE que “no hay derecho más importante que ser escuchado; sobre todo, para los más vulnerables, porque la democracia sin participación no existe”.

Concluido el debate, los siete magistrados regresarán a la sede de la Corte, en San José, con el reto de estudiar 215 observaciones escritas y una semana de argumentos, con miras a consensuar una opinión consultiva sobre el tema. Esa decisión, sin embargo, podría tardar hasta un año.

Las opiniones consultivas son mecanismos jurídicos destinados a interpretar el derecho internacional de los derechos humanos dentro del sistema interamericano, pero no generan obligaciones directas para los Estados.