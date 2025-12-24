Inicio
Así es la nueva especie de mariposa que descubrieron en Amazonía ecuatoriana

Mié, 24/12/2025 - 17:16
Científicos describieron una nueva especie de mariposa en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana.
Un equipo científico internacional describió una nueva especie de mariposa, de nombre 'Zischkaia xenikos', en el Parque Nacional Yasuní y en zonas adyacentes a la Reserva Cuyabeno, en la Amazonía ecuatoriana.

El nombre de la especie, xenikos, proviene del griego antiguo y significa extraño o foráneo, una referencia directa a su apariencia singular, describe un comunicado del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador.

Además, a diferencia de todas las especies conocidas de su género, esta mariposa presenta una llamativa banda blanca en la parte inferior de sus alas posteriores, un rasgo completamente inédito en Zischkaia. Este patrón, según los científicos, podría ayudar a la mariposa a esconderse entre la vegetación del sotobosque y evitar ser depredada.

Hasta el momento, 'Zischkaia xenikos' solo se conoce a partir de dos localidades en la Amazonía ecuatoriana, donde fue capturada en bosques primarios de tierras bajas, a altitudes entre 250 y 300 metros. Los machos fueron observados en el sotobosque, atraídos por cebos orgánicos, lo que sugiere que la especie podría ser naturalmente rara o difícil de detectar.

El descubrimiento de la especie fue "una gran sorpresa", ya que no solo se encontró fuera del centro de diversidad del grupo de mariposas al que pertenece, los Euptychiina, que se encuentra en el suroeste de la Amazonía, sino que es muy distintiva en comparación con todas las especies conocidas -por ejemplo, en términos de patrón alar-.

Los detalles de esta especie se publican en la revista Tropical Lepidoptera Research, en un artículo firmado, además, por investigadores de la Universidad de Florida o de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

El hallazgo refuerza el papel de Ecuador como uno de los países más biodiversos del planeta, según Inabio. 

Creado Por
Agencia EFE
Amazonas
Ecuador
