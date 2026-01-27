Ecuador sube 900% el costo por transportar crudo colombiano

El Gobierno de Ecuador confirmó un drástico ajuste en la tarifa que Colombia debe pagar por movilizar su petróleo a través de infraestructura ecuatoriana. La nueva medida, que entró en vigencia el viernes 23 de enero, elevó de forma abrupta el costo del servicio y se produce en medio de un clima de tensiones comerciales y energéticas entre ambos países.

El anuncio fue hecho oficial este lunes 26 de enero por el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa y ratificado por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien explicó que el incremento responde a un criterio de “reciprocidad” frente a la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador. Según la funcionaria, la decisión busca equilibrar la relación bilateral en materia de servicios estratégicos.

El ajuste aplica específicamente al crudo colombiano que se transporta por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una infraestructura clave de propiedad estatal y administrada por Petroecuador. Con la nueva resolución, el costo pasó de tres a 30 dólares por barril, lo que representa un aumento del 900 % frente a la tarifa que se venía cobrando hasta ahora.

Manzano precisó que la resolución ya fue formalizada y que el nuevo valor rige para todos los envíos que utilicen este sistema, empleado principalmente por Ecopetrol, la empresa petrolera estatal colombiana, así como por algunos operadores privados. El impacto económico del ajuste es inmediato y significativo para Colombia.

De acuerdo con cifras oficiales, durante noviembre pasado el SOTE transportó cerca de 10.300 barriles diarios de petróleo colombiano. Con la tarifa anterior, el pago diario ascendía a unos 30.900 dólares, pero con el nuevo esquema el monto se eleva a aproximadamente 309.000 dólares al día, incrementando de manera sustancial los costos de exportación del crudo por esta ruta.

El petróleo colombiano que sale por Ecuador utiliza dos sistemas principales. El primero es el SOTE, directamente afectado por la nueva tarifa y bajo control estatal ecuatoriano. El segundo es el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por el cual se moviliza crudo de empresas privadas colombianas mediante acuerdos comerciales entre particulares. Sobre este último, el Gobierno ecuatoriano aclaró que, por ahora, no se ha definido un aumento similar, dado que sus condiciones dependen de contratos privados y no de una tarifa fijada por el Estado.

En declaraciones a una emisora local, la ministra Manzano defendió el incremento y sostuvo que Ecuador ha prestado durante años un servicio estratégico a Colombia al facilitar la salida de su petróleo hacia el océano Pacífico. Recordó que parte del crudo colombiano proviene de zonas con complejas condiciones de seguridad y que el país ha garantizado su transporte hasta el puerto de Esmeraldas. “Este es un activo estratégico del Ecuador y el servicio siempre se ha prestado con transparencia”, afirmó.

El anuncio coincide con un momento clave para el sector petrolero ecuatoriano. Según el Banco Central, la producción nacional se ubicó en 469.000 barriles diarios en noviembre. Desde 2013, cuando Colombia comenzó a utilizar el OCP, más de 46 millones de barriles de crudo colombiano han sido transportados por territorio ecuatoriano, consolidando al país como un corredor esencial para la exportación petrolera regional.