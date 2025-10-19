EE. UU. confirma ataque a lancha del ELN en el Caribe

El 17 de octubre, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, bajo las órdenes del presidente Trump, ejecutó un ataque cinético letal contra una lancha que, según la inteligencia estadounidense, estaba adscrita al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y operaba en la zona de responsabilidad del USSOUTHCOM. La acción fue confirmada públicamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth este 19 de octubre.

Le puede interesar: Trump acusa a Petro de narcotráfico y corta ayudas a Colombia

Detalles del operativo y resultado

De acuerdo con la versión oficial, la embarcación circulaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba “cantidades importantes de narcóticos”. Durante el ataque, que tuvo lugar en aguas internacionales, tres personas a bordo fueron abatidas. Las autoridades señalaron que ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

El comunicado de la dependencia describió a los ocupantes de la lancha como “narcoterroristas” y afirmó que la acción respondía a inteligencia que vinculaba la embarcación con el contrabando ilícito de drogas hacia el hemisferio occidental.

Justificación oficial y comparación con grupos terroristas

En su declaración, Pete Hegseth vinculó a los cárteles y grupos armados que operan en la región con métodos de terrorismo: “Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental”, dijo, subrayando que emplean violencia, asesinato y terrorismo para imponer su voluntad y amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. El secretario advirtió que el ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como terroristas, con la finalidad de perseguirlas y eliminarlas.

La referencia busca enmarcar la operación dentro de una estrategia de seguridad que considera a ciertos grupos criminales como actores armados que representan una amenaza transnacional.