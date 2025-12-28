Convertirse en multimillonario es uno de los sueños más recurrentes para millones de personas en el mundo. Más allá de la estabilidad financiera, la idea de contar con recursos prácticamente ilimitados y una capacidad de inversión sin precedentes resulta atractiva para muchos. Sin embargo, solo un grupo muy reducido logra alcanzar este nivel de riqueza, ya sea por su visión empresarial, su audacia en los negocios o por herencias familiares estratégicamente gestionadas.

Cada año, el listado de los multimillonarios más exitosos cambia de forma constante. Nuevos nombres ingresan al ranking, mientras otros salen tras registrar pérdidas o caídas en el valor de sus compañías. Por esta razón, la revista Forbes publica anualmente el ranking de las personas que más dinero lograron acumular en el mundo. En 2025, la tecnología, la inteligencia artificial y el desempeño de los mercados bursátiles fueron factores decisivos para el crecimiento de estas fortunas.

Este es el ranking de los 10 multimillonarios que más ganaron en 2025

En el décimo lugar se ubicó el mexicano Carlos Slim, quien ganó 24.300 millones de dólares durante el año y cerró 2025 con un patrimonio cercano a los 101.600 millones. Su conglomerado América Móvil continúa siendo el mayor operador de telecomunicaciones de América Latina.

Con la misma ganancia anual aparece Mark Zuckerberg, fundador de Meta, quien alcanzó una fortuna de 226.800 millones de dólares, impulsado por el crecimiento del 21 % en los ingresos de la compañía gracias al desarrollo de la inteligencia artificial.

En la octava posición figura Masayoshi Son, creador del grupo SoftBank, quien sumó 25.400 millones de dólares a su patrimonio, llegando a 56.100 millones. Su apuesta por la IA fue clave durante el año.

Le siguió el empresario mexicano Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, con ganancias por 25.600 millones y un patrimonio total de 51.400 millones de dólares.

El sexto lugar fue para Amancio Ortega, fundador de Inditex, quien ganó 28.700 millones de dólares y alcanzó una fortuna de 145.200 millones. Además, recibió más de 3.000 millones en dividendos provenientes de inversiones inmobiliarias en Europa y América del Norte.

En el quinto puesto se ubicó Larry Ellison, fundador de Oracle, con ganancias de 40.600 millones y un patrimonio de 250.300 millones, impulsado por un histórico aumento del 36 % en la acción de la empresa.

El cuarto lugar lo ocupó Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien sumó 42.300 millones de dólares y cerró el año con 159.500 millones. Nvidia se convirtió en la primera empresa en superar una valuación de cinco billones de dólares.

Más arriba, Sergey Brin, cofundador de Google, ganó 86.100 millones y alcanzó una fortuna de 235.100 millones, gracias al posicionamiento de Alphabet en el sector de la IA.

En el segundo puesto quedó Larry Page, también cofundador de Google, con un patrimonio de 254.700 millones tras consolidar su liderazgo tecnológico con el lanzamiento de Gemini 3.

El primer lugar fue para Elon Musk, quien sumó 333.200 millones de dólares en 2025 y alcanzó una fortuna de 754.400 millones, impulsado por el crecimiento de SpaceX y Tesla, consolidándose como el multimillonario que más dinero ganó este año.