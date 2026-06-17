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Cae red que buscaba vender 66.000 camisetas falsas del Mundial

Mié, 17/06/2026 - 16:15
La mercancía incluía prendas de selecciones y figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
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Créditos:
Policía de España

Mientras millones de aficionados siguen cada jugada del Mundial 2026 en los estadios y frente a las pantallas, otro partido se disputaba lejos de las canchas. Uno en el que los protagonistas no eran las selecciones ni las estrellas del fútbol, sino miles de camisetas falsas que pretendían aprovechar la fiebre mundialista para mover millones de euros en el mercado clandestino.

Las autoridades españolas informaron la incautación de más de 66.000 camisetas falsificadas, equivalentes a 16 toneladas de mercancía, en una operación que dejó 95 personas detenidas y que golpeó una de las redes dedicadas a lucrarse con el evento deportivo más importante del planeta.

La intervención se realizó en 15 puntos de España, incluyendo Madrid, Barcelona, Málaga y los municipios de Elche y Denia, donde los investigadores identificaron una compleja estructura de distribución que buscaba inundar el mercado con productos falsificados antes y durante el campeonato.

La investigación comenzó en abril, cuando los agentes detectaron un importante flujo de camisetas falsas de selecciones nacionales y clubes donde juegan algunas de las figuras más mediáticas del Mundial. Entre los productos más demandados aparecían prendas relacionadas con estrellas como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Según las autoridades, las organizaciones criminales esperaban obtener cerca de dos millones de euros mediante la comercialización ilegal de estos productos. Sin embargo, el impacto económico iba mucho más allá de sus ganancias.

Los cálculos oficiales indican que las empresas autorizadas para fabricar y distribuir estas camisetas habrían sufrido pérdidas cercanas a los siete millones de euros si la mercancía hubiera llegado a manos de los consumidores.

Para frenar la operación, la Policía realizó registros en naves industriales, almacenes, domicilios y mercadillos, evidenciando el alcance logístico de una actividad que suele crecer durante grandes eventos deportivos internacionales.

La macrooperación fue desarrollada en coordinación con Europol e Interpol dentro de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT), una iniciativa que busca combatir redes vinculadas a delitos económicos y crimen organizado transnacional.

Las autoridades consideran que el caso refleja una de las caras menos visibles del Mundial: la aparición de mercados paralelos que intentan capitalizar la pasión de los aficionados mediante productos ilegales que afectan tanto a las marcas oficiales como a la economía formal.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas capturas. Entretanto, las autoridades europeas mantienen la vigilancia sobre un negocio que, según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, genera pérdidas cercanas a los 1.200 millones de euros cada año en distintos sectores económicos.

Lo que comenzó como una operación contra camisetas falsas terminó revelando una industria clandestina que también juega su propio Mundial, uno en el que el trofeo es el dinero que mueve la pasión por el fútbol.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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