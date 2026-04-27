El sospechoso de intentar atacar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció por primera vez ante un tribunal federal tras los hechos ocurridos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El acusado fue identificado como Cole Allen, un profesor de 31 años residente en California, quien enfrenta tres cargos federales: dos relacionados con el uso de armas de fuego y uno por intento de magnicidio, delito que podría acarrear cadena perpetua.

La audiencia, que se extendió por menos de 30 minutos, fue presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, quien ordenó una nueva comparecencia el próximo 30 de abril para definir si el acusado seguirá detenido o podrá acceder a libertad bajo fianza.

Allen llegó a la corte con uniforme de recluso y acompañado de su equipo de defensa, que señaló que no tiene antecedentes penales. Durante la diligencia mantuvo una actitud calmada y respondió brevemente a las preguntas del tribunal.

Según la investigación, el sospechoso viajó desde Los Ángeles hasta Washington y fue interceptado en el hotel Hilton, donde se realizaba la cena anual de la White House Correspondents' Association, evento al que asistían el presidente y miembros de su gabinete.

Durante la noche se registraron disparos en las inmediaciones del lugar, lo que obligó a evacuar a los asistentes, incluida la primera dama Melania Trump. En medio del operativo, un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias fatales.

El director del FBI, Kash Patel, informó que el detenido portaba un arma larga y cuchillos al momento de su captura. Además, señaló que las autoridades han recopilado correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y testimonios para esclarecer los motivos del ataque.

Las autoridades también investigan un manifiesto que el sospechoso habría enviado a su familia antes del incidente, en el que expone sus motivaciones. El caso continúa en desarrollo.