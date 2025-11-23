Inicio
Mundo

Lula da Silva aseguró que hablará con Trump para evitar un conflicto con Venezuela

Dom, 23/11/2025 - 10:41
Lula se declaró "muy preocupado" por el despliegue militar de país norteamericano en el Caribe en el marco de la creciente tensión con Venezuela.
Lula da Silva, presidente de Brasil.
Créditos:
EFE.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este domingo, tras clausurarse la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, que hablará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para evitar un conflicto militar con Venezuela.

En una rueda de prensa, Lula se declaró "muy preocupado" por el despliegue militar de país norteamericano en el Caribe en el marco de la creciente tensión con Venezuela.

"Estoy preocupado porque América del Sur está considerada una zona de paz", subrayó el mandatario brasileño.

"Somos un continente que no tiene armas nucleares, bombas atómicas, no tenemos nada. Allí, nuestro objetivo es trabajar para desarrollarnos y crecer. Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el Mar Caribe. Estoy muy preocupado. Y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre esto, porque me preocupa", enfatizó el jefe de Estado.

Lula remarcó que Brasil "tiene una responsabilidad con Sudamérica" y recordó que su país comparte frontera con Venezuela, algo que "no es poca cosa", e hizo hincapié en que "no tiene sentido tener una guerra ahora".

"No vamos a repetir el error que se cometió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Para empezar, basta con un disparo y quién sabe cómo terminará. Por eso, es importante que encontremos una solución antes de que empiece. Estoy muy preocupado y no quisiera que ocurriera nada militar en Sudamérica", concluyó el presidente.

Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que el Gobierno de Donald Trump enmarca en su iniciativa 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera que este despliegue es un intento para sacarle del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, que el país se mantenga en alerta y efectúe ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión". 

Creado Por
Agencia EFE
Brasil
Estados Unidos
Donald Trump
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
María Margarita Guerra, nueva gobernadora del Magdalena
María Margarita Guerra.
María Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana, obtuvo una contundente victoria y continuará la línea política del movimiento de Carlos Caicedo tras 18 años de dominio en el Magdalena.
Colombia
Rescatan a 17 menores en poder de secta judía ortodoxa en Antioquia
Operación en Colombia rescata a 17 menores de edad.
Las familias, siete en total, supuestamente ingresaron a Colombia el pasado 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos.
Regiones
Capturaron a hombre en Cocorná por abusar de dos hermanas menores de edad
La captura se realizó el 18 de noviembre.
Un hombre de 24 años fue detenido en Cocorná tras reincidir en abuso sexual contra otra hermana menor. La Fiscalía reactivó un caso previo y confirmó una condena de 18 años.
Colombia
Petro niega apoyo a Maduro y rechaza una eventual invasión de EE.UU.
Presidente Gustavo Petro.
Gustavo Petro reafirmó que no respalda al gobierno de Maduro ni una invasión de EE. UU., mientras una polémica declaración de la canciller reabrió el debate sobre una salida negociada.
Kien Opina
Alejandro Toro
Dom, 23/11/2025 - 12:18
Cómo China está ganado la carrera de la IA
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 22/11/2025 - 12:25
Hipócritas
Cristina Plazas Michelsen
Juan Restrepo
Sáb, 22/11/2025 - 12:17
España, 50 años después de Franco
Juan Restrepo
Jhon Jairo Armesto
Sáb, 22/11/2025 - 12:10
15 años de Kien y Ke en la Casa Republicana:
Jhon Jairo Armesto