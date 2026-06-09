La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, la expedición prevista para 2027 con la que Estados Unidos busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna por primera vez desde la histórica misión Apolo 17, realizada en 1972.

El anuncio marca un nuevo avance dentro del programa Artemis, la iniciativa con la que la agencia espacial estadounidense pretende establecer una presencia humana sostenible en la superficie lunar y sentar las bases para futuras misiones tripuladas hacia Marte.

La tripulación de Artemis III estará conformada por Randy Bresnik, quien ejercerá como comandante de la misión; Luca Parmitano, astronauta de la Agencia Espacial Italiana, quien será el piloto; y los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño.

¿Quiénes integran la misión Artemis III?

Randy Bresnik cuenta con una amplia trayectoria en la exploración espacial y ya fue comandante de la Estación Espacial Internacional. Su experiencia será clave para liderar una de las misiones más ambiciosas de la NASA en las últimas décadas.

Por su parte, Luca Parmitano se convertirá en uno de los representantes europeos en esta histórica expedición. El astronauta italiano ha participado en varias misiones espaciales y acumula una destacada experiencia en operaciones orbitales.

La misión también contará con Andre Douglas, ingeniero especializado en sistemas espaciales, y Frank Rubio, médico de aviación y astronauta estadounidense de ascendencia salvadoreña, reconocido por haber permanecido más de un año en el espacio durante una misión de larga duración.

El regreso de la NASA a la Luna

Artemis III es considerada una de las misiones más importantes de la exploración espacial moderna. Su principal objetivo será llevar astronautas a la superficie lunar más de cinco décadas después de la última vez que un ser humano caminó sobre ella.

La última misión tripulada que llegó a la Luna fue Apolo 17, en diciembre de 1972. Desde entonces, ninguna expedición ha vuelto a alunizar, aunque diversas agencias espaciales han desarrollado programas de exploración robótica y orbital.

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La NASA espera que Artemis III permita avanzar en el conocimiento científico sobre el polo sur lunar, una región que ha despertado gran interés por la posible presencia de hielo de agua, recurso considerado fundamental para futuras bases permanentes y misiones de larga duración.

Un paso hacia Marte

Más allá del regreso a la Luna, el programa Artemis tiene como objetivo preparar el camino para la exploración humana de Marte.

Para lograrlo, la NASA desarrolla nuevas tecnologías, sistemas de aterrizaje, trajes espaciales y capacidades de supervivencia que permitan a los astronautas operar durante períodos prolongados fuera de la Tierra.

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Con la presentación oficial de la tripulación de Artemis III, la agencia espacial estadounidense da un nuevo paso hacia una misión que podría marcar una nueva era en la exploración espacial y convertir nuevamente a la Luna en el escenario de una de las mayores hazañas de la humanidad.