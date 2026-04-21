¿Quién era Julio César Jasso, autor del tiroteo en Teotihuacán, México?

Las autoridades mexicanas identificaron como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y residente de Ciudad de México, al hombre que perpetró el tiroteo registrado el pasado 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hecho que dejó dos personas muertas y al menos 13 heridas.

La identificación se logró luego de que peritos encontraran una credencial de elector en el lugar de los hechos, cuyos datos y fotografía coincidieron con los registros visuales del atacante captados en videos difundidos en redes sociales. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se trató de un solo agresor y señaló que la causa de su muerte será determinada mediante los protocolos correspondientes.

El ataque ocurrió en horas de la mañana en inmediaciones de la Pirámide de la Luna, en un momento de alta afluencia turística. Según los reportes oficiales, el agresor abrió fuego desde una zona elevada contra los visitantes, lo que generó escenas de pánico y una estampida en el sitio arqueológico.

Como consecuencia del tiroteo, una turista canadiense murió en el lugar. Posteriormente, el cuerpo del atacante fue hallado sin vida dentro del complejo. Aunque versiones preliminares apuntan a un posible suicidio, las autoridades no han confirmado esta hipótesis ni han descartado un eventual intercambio de disparos con integrantes de la Guardia Nacional.

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Durante la inspección en la escena, las autoridades encontraron varios elementos que hacen parte de la investigación. Entre ellos, un arma de fuego tipo revólver, un cuchillo táctico, cartuchos y una mochila con objetos personales. También se halló un portarretratos con una imagen generada por inteligencia artificial en la que el agresor aparecía junto a los responsables de la masacre de Columbine de 1999.

De acuerdo con reportes de medios locales, el atacante habría mostrado interés por ideologías extremistas y referencias a ese hecho histórico, lo que ahora es materia de análisis dentro del proceso investigativo. Asimismo, se conoció que portaba un reloj con cronómetro, lo que podría indicar una posible planificación del ataque.

En total, 13 personas resultaron heridas, entre ellas ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá y Rusia. Las autoridades indicaron que algunas lesiones fueron producto de impactos de bala, mientras que otras se produjeron durante la evacuación en medio del pánico.

¿Quiénes son los colombianos heridos en el tiroteo en México?

La Embajada de Colombia en México confirmó que cuatro ciudadanos colombianos resultaron heridos en el ataque. Se trata de Danna Castro Calderón, de 37 años; Jerónimo González, un menor de seis años; Paula González, de 38; y Luisa Fernanda Puente Alzate, de 22 años.

De acuerdo con el reporte oficial, los casos más complejos corresponden a la madre y al menor, quienes debieron ser evacuados en helicóptero debido a la gravedad de sus heridas. El niño presentó fractura de tibia por impacto de bala, mientras que la mujer sufrió lesiones en el abdomen, la pierna y el glúteo, por lo que ambos fueron remitidos de urgencia a centros médicos especializados.

Las otras dos colombianas fueron atendidas por lesiones de menor complejidad. Luisa Fernanda Puente Alzate registró un esguince en el tobillo izquierdo, mientras que Paula González recibió atención médica tras el incidente.

La Embajada indicó que se mantiene el acompañamiento consular a los afectados y el seguimiento a su evolución médica, mientras avanzan las investigaciones sobre el ataque ocurrido en el complejo arqueológico.