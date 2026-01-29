Antonio Perry dejó dos becas para lanzarse a la política y le apuesta a la Cámara

Antonio Perry, abogado y hoy candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, aseguró que su entrada a la política fue una decisión consciente que implicó renuncias personales. “Yo ya tenía dos becas, pero las dejé a un lado y boté todo para perseguir un sueño”, afirmó durante su entrevista con Kienyke.com.

Ese sueño, explicó, siempre estuvo ligado a lo público. “Yo crecí en una casa en la que lo público siempre estuvo en el centro de la mesa”, dijo, al recordar que su padre fue servidor público y su madre ha trabajado toda la vida ayudando a personas en temas de nutrición. “Desde que me criaron, me criaron para pensar en colectivo”, agregó.

Perry señaló que esa formación fue lo que lo llevó a estudiar Derecho. “Yo estudié derecho porque yo quería tener las herramientas para defender injusticias, para pelear contra las injusticias”, explicó.

Del derecho privado a la política

Antes de tomar la decisión de entrar a la política, Perry trabajó durante cinco años en una firma multinacional ejerciendo en arbitraje internacional. “Yo fui muy feliz, me formó mucho, pero no sentía que tenía propósito”, aseguró.

Ese cuestionamiento se profundizó cuando decidió hacer una maestría. “Me pregunto si yo voy a arrepentirme más adelante en el camino si sigo por ese lado y la respuesta es un contundente sí”, relató. Fue entonces cuando optó por dejar el derecho privado y enfocarse en lo público. “Logro entrar becado a Harvard con el único propósito de volver a Colombia y ser funcionario público”, dijo.

Propuestas técnicas y menos polarización

Perry afirmó que su apuesta al Congreso se basa en propuestas concretas. “Vengo con unas propuestas muy concretas y muy técnicas”, señaló, al referirse al proyecto político que integra junto a Juan Daniel Oviedo.

Según explicó, uno de los problemas de la política actual es “mucho ruido, mucha polarización”. “Se vuelve la política de los lamentos”, afirmó, señalando que pocos candidatos presentan soluciones claras.

Igualdad de oportunidades como bandera

El candidato aseguró que su principal motivación es la desigualdad que persiste en Bogotá. “Bogotá merece más”, afirmó, y agregó que el futuro de los jóvenes “depende más de dónde nació, cómo habla, cómo se viste, que de su propio mérito”.

Su bandera, dijo, es “que en Bogotá haya más igualdad de oportunidades para los jóvenes”. Para ello planteó tres frentes de trabajo: educación superior, educación básica y media, y cultura y bienestar.

Sobre educación superior, sostuvo que “la mayoría de jóvenes estrato 1, 2 y 3 no llega a la educación universitaria” y propuso “una reforma al ICETEX” para que los créditos se paguen cuando haya ingresos. En educación básica y media, señaló que “existe una brecha entre colegios públicos y colegios privados”. Y en cultura y bienestar, afirmó que “Bogotá es una ciudad súper segregada”.

Seguridad, basuras y no negociables

En materia de seguridad, Perry aseguró que “las respuestas tienen que ser diferentes dependiendo del contexto” y defendió estrategias como los “puntos calientes” y la persecución de finanzas criminales.

Sobre las basuras, afirmó que es necesario resolver la licitación e integrar a los recicladores. “Por sentencia de la Corte Constitucional tienen que ser parte de todo el esquema de aseo”, recalcó.

Finalmente, señaló sus no negociables: “las prácticas clientelistas” y “cualquier tema que tenga que ver con antiderechos”. Y concluyó con un llamado al voto: “Este 8 de marzo voten por la lista de Oviedo. Queremos bajarle el ruido a la política y llegar con propuestas concretas”.

Vea la entrevista completa a continuación: