Los senadores Enrique Gómez Martínez y Sara Jimena Castellanos, del Movimiento Salvación Nacional, radicaron la proposición que busca trasladar a Cali la sesión del Congreso en la que se posesionará el presidente electo Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

El documento, fechado el 27 de julio de 2026 y dirigido a Honorio Henríquez, presidente del Senado y del Congreso, pretende modificar la decisión adoptada días antes para que la transmisión de mando dejara de realizarse en el departamento del Cauca.

¿Qué establece la proposición?

La iniciativa solicita modificar la proposición aprobada por la plenaria del Senado el 22 de julio, de manera que el traslado temporal de la sede del Congreso se haga a Santiago de Cali, Valle del Cauca, y no al departamento del Cauca.

El objetivo es que los congresistas se reúnan en pleno en la capital vallecaucana para recibir el juramento y posesionar a De la Espriella como presidente de la República para el periodo 2026-2030.

La proposición no establece el recinto específico en el que se desarrollaría la ceremonia. Únicamente determina la ciudad y señala que la sesión tendría un carácter excepcional, limitado al acto de transmisión de mando.

La solicitud está sustentada en los artículos 140, 141 y 192 de la Constitución Política, además de las disposiciones correspondientes de la Ley 5 de 1992, que contiene el reglamento del Congreso.

El artículo 140 establece que la sede habitual del Legislativo se encuentra en Bogotá, pero permite que el Senado y la Cámara de Representantes acuerden trasladarla temporalmente a otro lugar. Por esa razón, la decisión no puede ser tomada únicamente por el presidente electo ni por una sola de las corporaciones.

Senado deberá modificar la decisión anterior

El Senado había aprobado trasladarse al departamento del Cauca con 55 votos a favor y 32 en contra. Sin embargo, esa decisión todavía no estaba en firme porque faltaba que la Cámara de Representantes adoptara una determinación en el mismo sentido.

El cambio hacia Cali obliga a la plenaria del Senado a votar nuevamente, esta vez para reemplazar el destino incluido en la proposición inicial. La iniciativa presentada por Gómez y Castellanos corresponde únicamente a ese trámite en la cámara alta.

De manera paralela, la representante Carol Borda, también de Salvación Nacional, radicó otra proposición ante la Cámara de Representantes para autorizar que esa corporación sesione en Cali el 7 de agosto. Ambas solicitudes deben ser aprobadas para que el Congreso pueda reunirse en pleno fuera de Bogotá.

El cambio se produjo después de que De la Espriella desistiera de realizar la ceremonia en una guarnición militar del Cauca y solicitara trasladarla a un escenario civil en Cali. El lugar exacto sigue sin confirmarse, aunque la Alcaldía de la ciudad planteó la Plaza de Cayzedo como una de las opciones para el acto protocolario.

La posesión solo quedará formalmente trasladada cuando las plenarias del Senado y la Cámara aprueben las respectivas proposiciones. Hasta entonces, Cali continúa siendo la ciudad propuesta, pero no la sede definitiva de la ceremonia.