El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, explicó que durante la reunión se revisó el estado del empalme con el Gobierno saliente y los proyectos que serán prioridad en el Congreso durante los primeros meses de la nueva administración.

Al finalizar el encuentro, los ministros designados evitaron entregar declaraciones. Sin embargo, el presidente electo publicó una fotografía junto a su equipo de gobierno y reiteró que su gabinete ya trabaja en la preparación de las primeras decisiones que tomará a partir del 7 de agosto.

Este fue el segundo Consejo de Ministros convocado por De la Espriella. El primero se realizó el 10 de julio, también en Barranquilla, donde el mandatario electo aseguró que su equipo trabajaría desde antes de la posesión para atender temas prioritarios como la seguridad, la salud, la lucha contra la corrupción y la eficiencia del Estado.