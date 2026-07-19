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De la Espriella lideró nuevo Consejo de Ministros en Barranquilla

El presidente electo reunió a su gabinete para revisar el proceso de empalme y definir las prioridades legislativas antes de asumir el poder el próximo 7 de agosto.
empalme
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Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, encabezó en Barranquilla el segundo Consejo de Ministros con su gabinete designado, una reunión enfocada en avanzar en el proceso de transición de Gobierno y en la definición de la agenda legislativa que impulsará su administración una vez asuma el cargo.

A través de su cuenta de X, De la Espriella aseguró que el encuentro permitió seguir construyendo la hoja de ruta de su mandato. "Iniciamos nuestro segundo Consejo de Ministros designados, avanzando en la hoja de ruta para construir la Patria Milagro. ¡Firme por la Patria!", escribió.

 

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, explicó que durante la reunión se revisó el estado del empalme con el Gobierno saliente y los proyectos que serán prioridad en el Congreso durante los primeros meses de la nueva administración.

Al finalizar el encuentro, los ministros designados evitaron entregar declaraciones. Sin embargo, el presidente electo publicó una fotografía junto a su equipo de gobierno y reiteró que su gabinete ya trabaja en la preparación de las primeras decisiones que tomará a partir del 7 de agosto.

Este fue el segundo Consejo de Ministros convocado por De la Espriella. El primero se realizó el 10 de julio, también en Barranquilla, donde el mandatario electo aseguró que su equipo trabajaría desde antes de la posesión para atender temas prioritarios como la seguridad, la salud, la lucha contra la corrupción y la eficiencia del Estado.

Abelardo De La Espriella
Barranquilla
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