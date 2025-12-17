Del liderazgo social en Cundinamarca al Senado: el recorrido de Lizeth Reina

Con más de 17 años de experiencia en trabajo comunitario, gestión social y liderazgo político, Lizeth Reina se ha consolidado como una de las voces más activas en la defensa de las comunidades en Cundinamarca. Durante una entrevista concedida a Kienyke.com, la lideresa social hizo un balance de su trayectoria, compartió aprendizajes clave y expuso su visión de desarrollo para los territorios, centrada en la empatía, la acción y el servicio a quienes más lo necesitan.

Reina aseguró que uno de los mayores aprendizajes que ha transformado su forma de liderar ha sido entender el poder de la empatía y la importancia de mirar de frente las realidades más difíciles. “No importa cuántas cosas hacemos, sino qué dejamos en la vida de las personas y de las familias que acuden a nosotros buscando ayuda o soluciones”, afirmó. Para ella, el liderazgo social debe traducirse en impactos reales y sostenibles en el territorio.

Su vínculo con Cundinamarca comenzó a los 15 años, cuando llegó al municipio de Tocancipá, en la provincia de Sabana Centro. Allí inició su trabajo comunitario a través de una fundación dedicada a apoyar a familias vulnerables. Fue en ese contacto directo, visitando hogares y escuchando historias, donde identificó problemáticas como la desnutrición infantil, el abandono del adulto mayor y la situación de madres cabeza de hogar, realidades que marcaron su ruta de trabajo.

Lea aquí: Mario Hernández será candidato al Senado por el Centro Democrático

A lo largo de estos años, Reina se desempeñó como gestora social del municipio de Tocancipá en tres oportunidades, fue gerente de campañas políticas en el departamento y dirigió una fundación que sirvió como puente entre las comunidades, el sector privado y las instituciones públicas. Entre los proyectos que ha liderado se encuentran iniciativas como Colombia Sin Hambre y programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y adultos mayores.

Uno de los ejes centrales de su trabajo ha sido la defensa de los derechos de las personas mayores. Reina advirtió que muchos adultos mayores, ante las fallas del sistema de salud y la falta de oportunidades económicas, optan por regresar a sus casas sin tratamientos médicos adecuados. “Como sociedad debemos honrar su sabiduría y reconocer todo el aporte que han hecho al país”, señaló, al tiempo que propuso modelos de inclusión laboral inspirados en experiencias internacionales.

Asimismo, destacó el papel de las mujeres como motor de desarrollo en los territorios. Según explicó, fortalecer a las mujeres significa impactar directamente a las familias y a la economía local. En ese camino creó la fundación Alicer Reina, desde la cual acompaña a mujeres víctimas de violencia y abuso, brindándoles apoyo jurídico, emocional y social.

Le puede interesar: Paloma Valencia es la candidata presidencial del Centro Democrático para 2026

De cara al futuro, Lizeth Reina planteó la necesidad de un liderazgo de acción en los territorios, enfocado en resolver lo básico: seguridad, empleo, educación y alimentación. Además, expresó su intención de llevar estas banderas al Congreso de la República, con propuestas orientadas a las mujeres cuidadoras, la justicia real para las mujeres y la dignificación de los adultos mayores.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad entre el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y municipales, sin distinciones políticas, para garantizar que los proyectos lleguen a las comunidades. “Cuando se bloquean procesos por diferencias políticas, quienes pierden son las familias”, concluyó.