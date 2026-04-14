En medio del aumento de la tensión política en Colombia, el Gobierno de Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia sobre la seguridad del proceso electoral y condenó las amenazas contra candidatos presidenciales.

A través de un pronunciamiento del Departamento de Estado, Washington expresó su preocupación por las intimidaciones contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, y pidió a las autoridades colombianas actuar con rapidez y contundencia para evitar una escalada de violencia.

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El mensaje es directo: Estados Unidos advirtió que estos hechos, sumados al asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay, evocan los “días oscuros de la violencia política” en el país, y representan un riesgo real para la estabilidad democrática.

Además, alertó sobre el papel de grupos armados ilegales y organizaciones narcotraficantes, a los que señaló como una amenaza para la seguridad no solo de Colombia, sino de toda la región.

El Departamento de Estado insistió en que las autoridades deben adelantar investigaciones completas y garantizar medidas de protección efectivas, de modo que todos los candidatos puedan hacer campaña “de manera libre y segura” en todo el país.

Asimismo, reiteró que trabaja de forma conjunta con Colombia para fortalecer la seguridad y asegurar que las elecciones se desarrollen en un entorno transparente.

El pronunciamiento se produce en un momento crítico, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, y eleva la presión internacional sobre el Gobierno colombiano frente a la seguridad de los candidatos.