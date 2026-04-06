El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció que enviará una propuesta de proyecto de ley al Congreso de la República para derogar la política de 'Paz Total', en respuesta a la solicitud del Gobierno Nacional de suspender órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales.

El mandatario local aseguró que esta decisión “compromete los principios de justicia, seguridad y respeto por las víctimas en Colombia” y advirtió que los beneficiarios tienen antecedentes por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y desplazamiento forzado.

“Colombia está siendo gobernado por unos bandidos. Petro se les entregó a las estructuras criminales para ganar la presidencia. Y con ellos están gobernando”, afirmó el alcalde, quien además cuestionó que estos actores puedan participar en actividades en medio del contexto electoral.

Según Gutiérrez, la medida permitiría que algunos de estos cabecillas salgan de prisión temporalmente para realizar supuestas gestiones de paz, lo que calificó como una estrategia política. “Se lo advierto al país: todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña”, enfatizó.

Críticas a la suspensión de capturas

El alcalde también anunció que llevará el caso a instancias internacionales, incluyendo organismos de cooperación y autoridades en Estados Unidos y Europa, debido al carácter transnacional de algunas de estas estructuras criminales.

“La 'Paz Total' es una alcahuetería, lo que hay hoy es el cumplimiento de un acuerdo con la delincuencia”, afirmó, al tiempo que reiteró su respaldo a las víctimas del conflicto.

Además, indicó que enviará una justificación a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para advertir sobre los riesgos de levantar las órdenes de captura. “Ellos son los que siguen ordenando asesinatos desde la cárcel”, aseguró.

Balance de seguridad en Medellín

En medio de sus declaraciones, Gutiérrez destacó los avances en seguridad en Medellín, señalando que la ciudad registra una reducción del 18% en homicidios frente al año anterior.

El mandatario atribuyó estos resultados al trabajo conjunto con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, así como a una estrategia integral de seguridad implementada por su administración.

Finalmente, insistió en que cualquier proceso de paz debe basarse en la justicia y el respeto por las víctimas. “Cualquier decisión que debilite estos principios pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad institucional del país”, concluyó.