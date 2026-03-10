Gobierno reforzará seguridad de candidatos presidenciales

Con la campaña presidencial entrando en una nueva etapa, el Gobierno nacional anunció que evaluará y ajustará los esquemas de seguridad de quienes avanzan en la contienda por la Casa de Nariño, de acuerdo con los niveles de riesgo identificados por las autoridades.

La decisión se tomó durante una sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), donde se revisó el estado de los esquemas asignados a los aspirantes que participaron en las consultas interpartidistas.

El ministro del Interior explicó que algunas medidas extraordinarias otorgadas durante las consultas serán ajustadas, ya que estaban asociadas específicamente a la condición de precandidatos en ese proceso. Sin embargo, aclaró que los esquemas de seguridad ordinarios se mantendrán vigentes.

“Las medidas de protección se asignan de acuerdo con el nivel de riesgo de cada persona y no únicamente por su aspiración política”, señaló el ministro, quien recordó que cualquier ciudadano puede solicitar una evaluación ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) si considera que su situación de seguridad ha cambiado.

El Gobierno también informó que ya se reforzaron los esquemas de seguridad de los tres candidatos que resultaron ganadores en las consultas, con el fin de garantizar su integridad en esta nueva fase del proceso electoral.

Además, el próximo martes se realizará una nueva sesión del CORMPE para evaluar las condiciones de seguridad de los candidatos que formalicen su inscripción ante la autoridad electoral junto con sus fórmulas vicepresidenciales.

El ministro destacó que el país ha realizado un esfuerzo amplio para garantizar la seguridad del proceso democrático, recordando que incluso antes del inicio formal de la campaña ya se habían dispuesto medidas de protección para 64 precandidatos presidenciales, más de 400 candidatos al Congreso y 91 aspirantes de circunscripciones especiales.

Según el Gobierno, estas acciones buscan garantizar que la contienda electoral se desarrolle con las debidas garantías de seguridad para todos los candidatos.