Mauricio Cárdenas lanza pulla a Abelardo de la Espriella: “es fuego amigo”

El excandidato presidencial Mauricio Cárdenas aseguró que el principal reto del país es recuperar la confianza económica. “El país necesita mucha confianza”, afirmó, al referirse al panorama actual.

Según explicó, existe preocupación entre empresarios e inversionistas. “Hay mucho nerviosismo entre los inversionistas, entre los empresarios”, dijo, y lo atribuyó a decisiones recientes del Gobierno que, en su criterio, afectan el clima de inversión.

En ese contexto, sostuvo que un eventual triunfo de Paloma Valencia generaría reacciones positivas en los mercados. “Los inversionistas me están diciendo, si Paloma Valencia gana la elección presidencial, al otro día se bajan las tasas de interés”, aseguró. También señaló que actualmente “le están cobrando a Petro una prima altísima por comprar los papeles de Colombia”.

Alianza Paloma–Oviedo

Cárdenas defendió la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, destacando que las diferencias entre ambos no son un problema. “Las diferencias más bien son un activo, una virtud, no son un pasivo”, afirmó.

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Añadió que el acuerdo entre distintos sectores fortalece la propuesta política: “no tenemos que estar de acuerdo en todo. Tenemos que estar de acuerdo en que vamos a defender la Constitución del 91 y las instituciones”.

A su juicio, esta combinación representa lo que buscan los ciudadanos: “Colombia quiere esto, un país diverso, con diferencias, pero que se une alrededor de lo esencial”.

Proyecciones electorales

El exministro aseguró que el escenario más probable es una segunda vuelta presidencial. “Lo veo prácticamente imposible cuando hay 14 opciones”, afirmó, al descartar una victoria en primera vuelta.

También proyectó un posible enfrentamiento: “Lo más probable es que la segunda vuelta sea Paloma Valencia frente a Iván Cepeda”. Además, destacó el crecimiento de la candidata en las encuestas: “es imposible entender por qué Paloma Valencia pasa al 22% sin que se estén sumando esos apoyos”.

Propuesta económica y social

Cárdenas insistió en la necesidad de una política económica estable. “Colombia necesita volverse a poner en una ruta de estabilidad económica”, dijo.

Criticó la gestión actual: “este gobierno ha sido un gobierno de despilfarro, donde se ha volado todas las normas”.

Entre sus propuestas, destacó el apoyo a poblaciones vulnerables: “quiero ser la persona que le da la mano a la madre cabeza de hogar”. También planteó facilitar el acceso a vivienda: “Mi programa bandera son casas propias sin cuota inicial”.

Críticas a Abelardo de la Espriella

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue su respuesta a Abelardo de la Espriella. “Se equivoca en sus ataques (…) son un fuego amigo”, afirmó.

Cárdenas rechazó además las críticas sobre política tradicional: “¿Cómo va a decir que venimos de la politiquería? Salimos a recoger firmas a punta de recorrer este país”.

También defendió la experiencia en el sector público: “Lo que es ‘teta del Estado’ para él es experiencia (…) eso es lo que necesita Colombia”.

Y advirtió sobre el impacto de esas declaraciones: “está sembrando una cizaña que no la necesitamos, necesitamos estar unidos”.

Ruta hacia la primera vuelta

Finalmente, Cárdenas explicó la estrategia de campaña de cara a la primera vuelta. “Seguir actuando, seguir estando en el escenario (…) por todo el país llevando este mensaje”, señaló.

El objetivo, explicó, es conectar con las necesidades de los ciudadanos: “si eres madre cabeza de hogar, vamos a estar apoyándote (…) si quieres tener vivienda propia, te vamos a apoyar”.

Concluyó resaltando el enfoque de la propuesta: “aquí va a haber un gobierno serio, trabajando por la familia, por sus hijos, por su empresa”.

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