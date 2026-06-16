¿Nuevo partido en camino? Alianza Verde aprueba escisión de Juvinao

La Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó la solicitud de escisión de la representante Catherine Juvinao. El proceso queda ahora en manos del Consejo Nacional Electoral, que deberá definir si la separación queda en firme.
El Verde avaló la separación
La Alianza Verde dio un paso formal en medio de su división interna. La Dirección Nacional de la colectividad aprobó la solicitud de escisión presentada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien busca separarse del partido junto a un sector que se identifica como de centro y centro progresista.
La decisión no significa que ya exista un nuevo partido político. El aval interno permite que el trámite avance, pero la última palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de revisar si el proceso cumple con las normas y los estatutos de la organización.
Juvinao confirmó la aprobación y sostuvo que la solicitud no responde a un proyecto individual, sino a un sector del partido que quiere reorganizarse por fuera de la actual estructura de la colectividad. En ese bloque también han sido mencionados dirigentes cercanos a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, la senadora Angélica Lozano y el concejal bogotano Julián Sastoque.
¿Qué cambia si el CNE da el sí?
Si el CNE aprueba la escisión, el sector de Juvinao podría avanzar hacia la creación de una nueva organización política. Eso le permitiría, una vez reconocida jurídicamente, tener estructura propia, expedir avales, participar en elecciones y acceder a los derechos que tienen los partidos con personería reconocida.
Por ahora, esos efectos no aplican. La congresista y los demás integrantes del sector seguirán vinculados al Partido Verde hasta que exista una decisión definitiva de la autoridad electoral. El nuevo movimiento tampoco tiene todavía nombre, estatutos, logo ni directivas formales.
La discusión se produce después de varias tensiones dentro de la colectividad por su rumbo electoral. Uno de los puntos de quiebre fue la decisión de sectores del partido de acercarse a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lo que generó reparos entre dirigentes que pedían mantener una plataforma de centro o permitir apoyos distintos.
Antes de la solicitud de escisión, Juvinao también había cuestionado decisiones internas del partido relacionadas con el respaldo presidencial y acudió al CNE para pedir garantías frente al pluralismo político dentro de la colectividad.
Lo que sigue
El expediente deberá ser estudiado por el Consejo Nacional Electoral. Esa revisión definirá si la escisión queda en firme y si el sector que lidera Juvinao puede constituir una nueva colectividad.
Si el trámite prospera, vendría una etapa de organización interna para definir nombre, estatutos, directivas y reglas de ingreso. Mientras tanto, la Alianza Verde queda ante una nueva fractura formal en medio del calendario electoral de 2026.