¿Nuevo partido en camino? Alianza Verde aprueba escisión de Juvinao

La Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó la solicitud de escisión de la representante Catherine Juvinao. El proceso queda ahora en manos del Consejo Nacional Electoral, que deberá definir si la separación queda en firme.

El Verde avaló la separación

La Alianza Verde dio un paso formal en medio de su división interna. La Dirección Nacional de la colectividad aprobó la solicitud de escisión presentada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien busca separarse del partido junto a un sector que se identifica como de centro y centro progresista.

La decisión no significa que ya exista un nuevo partido político. El aval interno permite que el trámite avance, pero la última palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de revisar si el proceso cumple con las normas y los estatutos de la organización.

Juvinao confirmó la aprobación y sostuvo que la solicitud no responde a un proyecto individual, sino a un sector del partido que quiere reorganizarse por fuera de la actual estructura de la colectividad. En ese bloque también han sido mencionados dirigentes cercanos a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, la senadora Angélica Lozano y el concejal bogotano Julián Sastoque.