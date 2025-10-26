Inicio
Dom, 26/10/2025 - 09:04
El presidente Gustavo Petro anunció que participará en la consulta interna del Pacto Histórico, donde se definen su candidato presidencial y el orden de las listas cerradas para el Congreso.
Presidente Gustavo Petro.
Presidencia de la República.

En medio de la jornada de votaciones para la consulta interna del Pacto Histórico, abierta a la ciudadanía, el presidente Gustavo Petro anunció este domingo su participación dichas votaciones, donde se definirán los liderazgos presidenciales entre Carolina Corcho e Iván Cepeda, así como el orden de las listas cerradas para el Congreso.

“Me alisto para votar en la consulta del Pacto Histórico”

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Petro publicó un mensaje en el que reafirmó su condición de militante del movimiento que lo llevó a la Presidencia y defendió su derecho constitucional a participar en el proceso interno.

“Como ciudadano de Colombia y militante del partido creado por el pueblo: Pacto Histórico, en uso de mis derechos establecidos en la Constitución de Colombia que juré respetar, y recuperar su espíritu de constitución de la libertad, de la justicia social, de la independencia nacional y la democracia, y en el ejercicio de mis derechos convencionales de la convención americana de los derechos humanos, me alisto para votar en la consulta del Pacto Histórico”, escribió el mandatario.

Una jornada clave para el futuro del movimiento

La consulta del Pacto Histórico busca definir al candidato presidencial que representará a la coalición en las próximas elecciones, una disputa en la que compiten la exministra de Salud Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda. Además, se elegirá la lista al Congreso, que será clave para mantener la representación del bloque oficialista en el Legislativo.

Contexto de la jornada electoral

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 39,9 millones de colombianos están habilitados para votar en las consultas de los distintos partidos políticos, con 13.405 puestos de votación y 19.833 mesas en todo el país.

El proceso se desarrollará hasta las 4:00 p.m., cuando cierren las urnas.

Un mensaje político y simbólico

La declaración del presidente Petro tiene también un peso simbólico dentro del Pacto Histórico, pues ocurre en un momento en que el movimiento busca cohesión interna y respaldo ciudadano. Su participación, aunque como ciudadano, es interpretada como un gesto de apoyo al fortalecimiento del proyecto político que lidera desde su llegada al poder en 2022.

Sandra Vargas
