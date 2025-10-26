Inicio
Petro calificó como "desastre" la gestión de la Registraduría para consulta del Pacto

Dom, 26/10/2025 - 13:16
El presidente alertó sobre fallas en el software electoral y afirmó que miles de ciudadanos no pudieron votar, aunque destacó la alta participación ciudadana.
Presidente Gustavo Petro votando en la consulta del Pacto.
Créditos:
Presidencia de la República.

El presidente Gustavo Petro denunció fallas graves en el sistema de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en medio de la jornada electoral del Pacto Histórico, movimiento político que define este fin de semana sus candidatos al Congreso y el candidato para la Presidencia de la República.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario afirmó que el sistema tecnológico de la entidad presentaba interrupciones que habrían impedido el voto de numerosos ciudadanos.

“Desastre de la Registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía. Incumplieron: eran 13.000 puestos y hay 9.000”, escribió Petro.

El jefe de Estado cuestionó que, según la información que le llegó desde distintas regiones del país, no todos los puestos de votación previstos fueron habilitados, lo que calificó como un incumplimiento por parte del organismo electoral.

Alta participación pese a los inconvenientes

Aunque criticó los problemas técnicos, Petro destacó la masiva participación ciudadana en la jornada y el compromiso de los votantes con los valores democráticos.

“Pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la paz de Colombia”, agregó en su mensaje.

El mandatario ejerció su derecho al voto en horas de la mañana y reiteró su respaldo al proceso interno del Pacto Histórico, al que definió como un ejercicio democrático que busca fortalecer la participación popular y definir las apuestas políticas del movimiento.

Contexto de la jornada electoral

En todo el país, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó más de 13.000 puestos de votación y cerca de 19.800 mesas para las distintas consultas que se desarrollan este domingo. Sin embargo, las denuncias del presidente se suman a reportes de algunos ciudadanos y dirigentes locales del Pacto Histórico que señalaron problemas de conectividad y lentitud en los sistemas de registro, especialmente en zonas rurales.

A la espera de respuesta oficial

Hasta el momento, la Registraduría no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre los señalamientos del mandatario, aunque desde la entidad han reiterado en otras ocasiones que el sistema electoral cuenta con medidas de seguridad y respaldo tecnológico para garantizar la transparencia del proceso.

La denuncia de Petro se da en una jornada clave para el Pacto Histórico, en la que se definen sus listas legislativas y las principales candidaturas de cara a las elecciones nacionales. El mandatario insistió en que, pese a los contratiempos, la ciudadanía ha demostrado su compromiso con la democracia y la paz, valores que —según él— deben seguir guiando el rumbo político del país.

Creado Por
Sandra Vargas
Gustavo Petro
Elecciones 2026
Pacto Histórico
Coyuntura Nacional
