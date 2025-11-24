El presidente Gustavo Petro planteó que es momento de poner en práctica la instauración del comité de firmas que permitiría avanzar hacia la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Según el mandatario, este mecanismo debe activarse como respuesta a lo que considera maniobras institucionales dirigidas a detener reformas clave de su gobierno.

A través de su cuenta @petrogustavo, Petro aseguró que el país no puede renunciar a la posibilidad de transformar el modelo político y social mediante una Constituyente, especialmente —dijo— cuando se intenta frenar iniciativas de carácter estructural.

Le puede interesar: EE. UU. declara terrorista al “Cartel de los Soles” y sube presión

“El comité de firmas debe ponerse en práctica”: el llamado de Petro

El mandatario afirmó que el país necesita defender la idea de un Estado Social de Derecho, y que la recolección de firmas sería el primer paso para abrir un nuevo proceso constituyente:

“La instauración del comité para reunir las firmas suficientes para convocar la asamblea constituyente debe ponerse en práctica”.

Petro sostuvo que a Colombia no se le puede “quitar la posibilidad de ser un país de oportunidades, de progreso y esperanza”, y criticó a quienes —afirma— buscan mantener al país como “una finca de seis sujetos” que excluye a la mayoría, incluidos los adultos mayores.