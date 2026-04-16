Capturaron en Medellín a urólogo acusado de abusar a más de 50 mujeres

Un médico urólogo identificado como Alberto Posada fue capturado en Medellín, señalado de cometer presuntos abusos sexuales contra más de 50 mujeres en el contexto de consultas médicas. La detención se produjo en la mañana del miércoles 15 de abril de 2026, cuando el profesional ingresaba a su consultorio privado.

La captura se dio por orden judicial y es el resultado de una investigación que se extendió durante 12 meses, en un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín.

Denuncias acumuladas durante años

De acuerdo con las autoridades, Posada ejercía tanto en su consultorio privado como en la Unidad Médica Las Vegas, y habría cometido estos hechos durante más de dos décadas. Las denuncias comenzaron a hacerse visibles a través de redes sociales y posteriormente fueron formalizadas ante las autoridades.

El caso tomó relevancia pública luego de ser expuesto por la concejal Camila Gaviria, lo que impulsó la recopilación de testimonios y el avance del proceso judicial.

Según la Secretaría de las Mujeres de Medellín, hasta el momento se han documentado al menos 23 denuncias formales, aunque el número total de posibles víctimas podría superar las 50, teniendo en cuenta los reportes recibidos.

Modus operandi en consultas médicas

Las investigaciones indican que el médico presuntamente realizaba tocamientos indebidos durante los exámenes clínicos, incluyendo procedimientos que no estaban justificados. Entre los señalamientos se encuentran palpaciones de senos y tactos vaginales sin relación con la atención médica requerida.

Además, las autoridades investigan si el implicado habría manipulado historias clínicas para ocultar los abusos.

Algunos testimonios dan cuenta de situaciones de incomodidad durante las consultas. Una de las víctimas relató que el médico le preguntó si sentía excitación en medio de un procedimiento, mientras que otra denunció que tanto ella como su hija habrían sido atendidas por el mismo profesional en circunstancias similares.

Reacción de las autoridades

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso y expresó su respaldo a las víctimas. “Desde hace 20 años hay mujeres que han denunciado a esta persona, que usó su profesión para abusar”, afirmó.

El mandatario también aseguró que “en Medellín no hay intocables” e hizo un llamado a que otras posibles víctimas denuncien, garantizando acompañamiento institucional.

Avanza el proceso judicial

El médico deberá responder ante la justicia por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir agravado. Mientras avanza el proceso, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios.

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Desde la Secretaría de las Mujeres informaron que cerca de 50 personas han reportado casos relacionados con el capturado. De ellas, 32 ya reciben acompañamiento psicológico y jurídico; 20 cuentan con representación legal ante la Fiscalía y otras 12 continúan en proceso de ampliación de denuncia.

Las autoridades reiteraron que las mujeres que consideren haber sido víctimas pueden comunicarse a la línea 321 467 7071 o al 123, donde recibirán atención confidencial y especializada.

El caso ha generado preocupación en la ciudad y ha puesto el foco en la importancia de denunciar y fortalecer los mecanismos de protección en entornos médicos.