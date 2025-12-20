La Feria de Cali comenzó a calentar motores para su edición número 68, que este año llegará con una programación diversa, llena de eventos en distintos sectores de la ciudad bajo el lema Feria Pa’ Todos. La agenda busca ampliar el acceso a las actividades y llevar la celebración a públicos que tradicionalmente no habían sido parte del evento.

Fabio Alberto Botero, gerente de Corfecali, explicó que la apuesta de esta edición es convertir la Feria en un espacio de encuentro para todos los caleños, sin importar el lugar donde se encuentren. Según indicó, entre el 25 y el 28 de diciembre la Autopista Suroriental será el epicentro de los cuatro desfiles tradicionales, mientras que el barrio Obrero se consolidará como uno de los grandes escenarios de la fiesta.

“Esta será una Feria Pa’ Todos, independientemente de donde estén. Por primera vez, el barrio Obrero será escenario del renacer del viejo agüelulo, origen de la rumba caleña, y allí también tendremos la Calle de la Feria con conciertos al aire libre”, aseguró Botero.

El funcionario destacó que la llegada de la Feria a la Calle 25 será una experiencia piloto para recuperar espacios urbanos y llenarlos de cultura, arte y actividades de encuentro social, fortaleciendo el tejido comunitario y alejando estos lugares de dinámicas ilegales.

¿Dónde estará la Feria?

Autopista suroriental:

Jueves 25 de diciembre: el desfile del Salsódromo, que da apertura oficial a la Feria de Cali, mantendrá el recorrido del año anterior, es decir, iniciará en la autopista con carrera 56 sentido sur-norte y se extenderá hasta el inicio del puente de la carrera 39.

Viernes 26 de diciembre: ‘Desfile Fiestas de mi pueblo’.

Sábado 27 de diciembre: ‘Desfile Autos clásicos y antiguos’.

Domingo 28 de diciembre: ‘Desfile de carnaval de Cali viejo’.

Barrio Obrero:

27 y 28 de diciembre: Renace el “Agüelulo” del Obrero, una iniciativa que apunta a retomar la tradición de la salsa caleña, con los talentos de este tradicional sector de la ciudad.

El lunes 29 y el 30 de diciembre el cierre será en el barrio Obrero con la ‘Calle de la Feria’ y la presentación de orquestas, en la calle 25 entre carreras 10 y 15, que como es ya costumbre, contará con agrupaciones nacionales e internacionales. Este gran concierto, caber señalar, se desarrollará sobre la calzada vehicular de la 25 y no tendrá graderías anexas.

Parque de la Caña:

Uno de los lugares emblemáticos de la recreación y epicentro de la rumba caleña, recibe también la Caseta Feria de Cali, entre los días 26, 27 y 28 de diciembre.

Coliseo María Isabel Urrutia:

Entre el 29 y 30 el Coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos, se viste de nuevo para recibir la gran Caseta Feria de Cali

Bulevar de Oriente:

El Bulevar de Oriente, tendrá tres días de fiesta entre el 28 y el 30 de diciembre, epicentro de la alegría y el encuentro de las comunas 13, 14, 15 y 21, con la exitosa Caseta de Oriente, un evento que estuvo acompañado por el disfrute familiar y lo mejor de la música local e internacional.

Canchas Panamericanas:

El Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, uno de los eventos más queridos por los caleños y visitantes tendrá su sede tradicional en las canchas de baloncesto del complejo Panamericano, entre el 26 y el 30 de diciembre, con una propuesta innovadora que da valor al coleccionismo y la tradición del caribe Antillano en Cali.

Plazoleta San Francisco:

Reconociendo el aporte de la cultura pacífico en la construcción de la identidad caleña, la Feria de Cali busca mantener vivos sus usos y costumbres con el tradicional Día del Pacífico que se celebra el 29 de diciembre.