Incineraron dos vehículos con combustible artesanal en el Catatumbo

Hombres armados incineraron varios vehículos cargados con combustible artesanal tipo “pategrillo” en una vía estratégica que comunica el corregimiento de Ayacucho, en el municipio de La Gloria, departamento del Cesar, con el corregimiento de Guamalito, en El Carmen, Norte de Santander. El hecho generó pánico entre los habitantes de la zona y volvió a poner en evidencia la compleja situación de orden público que se vive en este corredor vial clave para la comunicación entre el Cesar y la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información conocida, los sujetos armados interceptaron los vehículos en plena carretera, obligaron a los conductores a descender y posteriormente les prendieron fuego. La quema de los automotores se produjo en un paraje cercano a varias viviendas, lo que aumentó el riesgo para la población civil y generó momentos de angustia entre quienes presenciaron la escena.

Habitantes del sector grabaron videos que circularon ampliamente en redes sociales, en los que se observa la magnitud de las llamas y las columnas de humo que se elevaron sobre la vía, una ruta frecuentemente utilizada para el transporte de mercancías y el tránsito de pasajeros entre el Cesar y el Catatumbo. En las imágenes también se aprecia la cercanía del incendio con zonas habitadas, lo que obligó a varias familias a resguardarse ante el temor de una tragedia mayor.

Según las autoridades, los vehículos transportaban combustible artesanal conocido como “pategrillo”, un derivado ilegal que se produce en refinerías clandestinas luego del hurto de crudo a oleoductos que atraviesan esta región del país. Este tipo de combustible es considerado un insumo clave para la producción de clorhidrato de cocaína, razón por la cual su control se ha convertido en un punto estratégico dentro de la disputa entre grupos armados ilegales.

Fuentes de seguridad indicaron que la quema de los vehículos estaría relacionada con la confrontación territorial que mantienen en esta zona guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc, organizaciones que buscan dominar las economías ilegales asociadas al narcotráfico, el contrabando de combustibles y el control de corredores estratégicos.

Este corredor vial ha sido escenario recurrente de hechos violentos, bloqueos y acciones armadas, lo que ha afectado de manera directa a las comunidades rurales que dependen de esta vía para su movilidad y actividades económicas. Líderes comunitarios han advertido que la presencia de actores armados y la falta de control estatal mantienen a la población en una situación constante de zozobra.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas o fallecidas por este hecho; sin embargo, confirmaron el despliegue de unidades de la Fuerza Pública para asegurar la zona y avanzar en las investigaciones que permitan identificar a los responsables. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información que contribuya a frenar estas acciones que ponen en riesgo a la población civil.